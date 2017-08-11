В Костроме воздали почести землякам, павшим в боях

Кострома, , 23:45 — REGNUM Сегодня костромичи отдали дань памяти землякам, погибшим в военных действиях — сообщила пресс — служба губернатора Костромской области. Жители города прошли по проспекту Мира «Бессмертным батальоном», а на «Аллее памяти» торжественно открыли капсульные захоронения Ивана Столяра и Александра Бычкова.

Иван Столяр, солист Академического ансамбля имени А.В. Александрова трагически погиб при крушении самолета Ту-154 в Сочи. Александр Бычков — ветеран войны в Афганистане, автор военных песен. Родственники и друзья героев, ветераны и активисты возложили цветы к костромскому Монументу Славы. Честь погибших почтили минутой молчания и служением литии.

«Мы свято храним память о тех, кто смело выполнил долг перед Родиной ценой собственной жизни. В этом списке героев 113 наших земляков. Одни — погибли, другие — потеряли здоровье, защищая Отечество. Мы благодарны тем, кто проявил стойкость и мужество, с честью выполнил поставленные командованием задачи», — сказал губернатор Сергей Ситников.

Напомним, что в боях в Афганистане и Чечне погибло 113 костромичей. 11 августа 1982 года в Афганистане пали жители костромской области — капитан Евгений Ермаков и рядовой Андрей Тартышев, эта дата была признана памятной в 2013 году. Недавно в Смоленской области в честь костромских рядовых, погибших в Великой Отечественной Войне установили памятный знак. Он находится на месте боев, участие в которых принимала 234-я Ярославская стрелковая дивизия, в состав которой входило более 3 тысяч костромичей.