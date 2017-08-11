ООН назвала число вынужденных переселенцев из-за войны в Донбассе

Нью-Йорк, США, , 20:59 — REGNUM Около 1,6 млн человек стали вынужденными переселенцами за время вооружённого конфликта в Донбассе. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на пресс-конференции 11 августа, ссылаясь на данные Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

В опубликованном ранее на неделе информационном бюллетене УВКБ указывалось, что за период с января 2014 года 427,24 тысячи граждан Украины запросили убежища на территории России.

Второе место по числу украинских беженцев, согласно данным ООН, занимает Германия, однако за этот же период страна приняла всего 9,6 тысячи человек. В Италию прибыли 9,3 тысячи украинцев, в Польшу — 4,3 тысячи, во Францию — 3,5 тысячи, в Швецию — 3,1 тысячи.

11 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что российские власти упростили для граждан Украины процедуру получения гражданства РФ.

Напомним, Киев с апреля 2014 года ведёт боевую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, объявивших о независимости после произошедшего в феврале того же года госпереворота на Украине, который отказались поддержать жители Донбасса. По данным ООН, жертвами продолжающегося конфликта стали уже более 10 тысяч человек.

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