На «Первом канале» сняли выпуск «Пусть говорят» без Малахова

Москва, , 20:33 — REGNUM На «Первом канале» сняли первый выпуск ток-шоу «Пусть говорят» без Андрея Малахова, который долгое время вел эту передачу. Об этом сегодня, 11 августа, сообщает РБК.

Сообщается, что телепередачу вел Дмитрий Борисов, который ранее вел выпуски Новостей на Первом канале. Теперь он станет новым ведущим «Пусть говорят».

Данная телепередача полностью посвящена Андрею Малахову. Её даже назвали: «Привет, Андрей!». В передаче рассказывается о деятельности Малахова на телевидении.

Ожидается, что передача будет показана на будущей неделе (после 13 августа).

Напомним, Малахов проработал на «Первом канале» с 1992 года. По данным СМИ, 7 августа 2017 года он написал заявление об увольнении. Точные причины увольнения пока не раскрываются.