В Израиле ушел из жизни старейший мужчина планеты

Тель-Авив, , 19:59 — REGNUM В Израиле в возрасте 113 лет скончался Исраэль Кристал, который до сегодняшнего дня считался старейшим мужчиной планеты. Об этом сегодня, 11 августа, сообщает телеканал i24news.

Кристал родился в Царстве Польском в 1903 году в еврейской религиозной семье. Он был одним из пятерых детей. Мать Исраэля умерла в 1910 году. Его отца призвали в Российскую императорскую армию и он погиб на фронтах Первой мировой войны.

В межвоенный период Кристал держал семейную кондитерскую в городе Лодзь. Он женился в 1928 году, у него было двое детей. Когда Польшу оккупировали нацисты, Кристал со своей семьей попал в Лодзинское гетто. Там умерли оба его ребенка.

Когда нацисты ликвидировал Лодзинское гетто, Исраэля с женой отправили в Освенцим. Там погибла его жена. На момент освобождения лагеря Красной армией Исраэль весил всего 33 килограмма, его сразу же отправили в госпиталь. После выздоровления он вернулся в Лодзь и снова открыл там кондитерскую.

В 1947 году Кристал женился во второй раз. В браке родился сын. В 1950-м году он перебрался в Израиль и поселился в Хайфе (оттуда он уже никуда не уезжал). В Израиле у него родилась дочь.

Всю оставшуюся жизнь Кристал занимался кондитерским делом, а также воспитывал детей, внуков и правнуков.

Старейшим мужчиной планеты он стал 19 января 2016 года, когда умер японец Ясутаро Коидэ.