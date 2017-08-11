Рекультивация свалки Челябинска: когда ждать проекта?

Челябинск, , 20:00 — REGNUM Проведены изыскательные работы и подготовлены данные для создания проекта по рекультивации свалки в черте Челябинска. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора Челябинской области.

Подрядчик, компания «ДонПроект», завершила работы. Компанией получены данные — о фактическом размере и текущем состоянии свалки, о геологическом строении участка земли, на которой складировали мусор, и о процессах, происходящих внутри тела свалки. Компания представила в управление экологии Челябинска отчёт о проведении работ, состоящий из четырех разделов с изысканиями: инженерно-геодезическими, инженерно-геологическими, инженерно-гидрометеорологическими и инженерно-экологическими. При этом полученные результаты «ДонПроект» пока не раскрывает. Документация, которую исполнитель работ передает заказчику, должна будет пройти государственную экологическую экспертизу и прочие проверки на полноту проведенных работ и достоверность представленных данных.

Далее наступит основной этап по разработке проектной документации по рекультивации челябинской городской свалки.

Челябинская городская администрация направила результаты изысканий на экспертизу в Москву.

«В соответствии со сроками и условиями прохождения экспертизы инженерных изысканий, установленными действующим законодательством, специалистами ФАУ «Главгосэкспертиза России» (г. Москва) будет оцениваться полнота представленных данных. При получении положительного заключения госэкспертизы администрация города приступит ко второму этапу — непосредственной разработке проекта рекультивации свалки. А данные, полученные в ходе изысканий, станут основополагающими ориентирами в создании проекта», — сообщил начальник управления отходами и экологической безопасности города Челябинска Дмитрий Никишин.

Теперь предстоит новый конкурс, который определит победителя для разработки проекта по рекультивации мусорной свалки. Процедура состоится до конца 2017 года. В 2018 году будет разработан сам проект, который также будет отправлен на прохождение государственной экологической экспертизы.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля конкурс на проведение изыскательских работ выиграла компания из Ростова-на-Дону «ДонПроект», которая предложила выполнить работы за 21 млн рублей. Проведение конкурсных процедур не обошлось без скандала. На победителя была подана жалоба, однако решение УФАС отклонило ее, а проведенную процедуру конкурсного отбора признало соответствующей нормам.

Отметим, челябинская городская свалка является одной из самых больших подобных объектов. Ее площадь составляет около 100 гектаров. Толщина в некоторых местах свалки достигает 30−40 метров. Существует объект с конца сороковых годов 20-го века.

Напомним, всего на рекультивацию челябинской свалки будет затрачено порядка 1 млрд рублей.

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