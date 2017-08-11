В школах Грузии будут раздавать яблоки и вернут уроки труда

Тбилиси, , 19:21 — REGNUM С нового учебного года ученикам ряда школ Грузии на переменах будут раздавать яблоки. Об этом на пресс-конференции 11 августа заявил министр образования и науки Грузии Александр Джеджелава.

По его информации, первоначально этим проектом будут охвачены те школы Тбилиси, в которых обучаются более 1000 школьников. Джеджелава называет этот проект «сложным и дорогим», но подчеркивает, что министерству от этого ничего не убудет, зато дети приучатся есть яблоки. Более того, министерство планирует развернуть кампанию с тем, чтобы родители давали детям в школу яблоки, так как это «очень здоровая пища».

Что касается школ, здесь ученики будут получать по яблоку один раз в неделю. Большего бюджет министерства, видимо, не вытянет.

В планах у министра и ряд других нововведений. В частности, он собирается с нового года вернуть в школы уроки труда. Это также будет пробный проект, которым будут охвачены лишь некоторые школы, но в будущем Джеджелава намерен вернуть уроки труда во все школы.

По мнению министра, такие уроки привьют детям любовь к рукоделию, ремеслу, кроме того, эти уроки будут способствовать популяризации профессионального образования. Джеджелава планирует подключить к этому делу профессиональные учебные заведения.

Еще одним пробным проектом с нового учебного года станут настольные игры, которые будут введены, в основном, для учеников начальных классов.

«С нового учебного года школьников встретят в школах настольные игры. Мы начали работу с производителями таких игр. Наше желание — чтобы в младших классах больше использовали настольные игры. В мире в этом направлении имеется очень большой опыт. Это будут разные игры — составление слова из букв, игры по историческим событиям, игры по литературным произведениям», — пояснил Джеджелава.

Нынешний министр образования не раз шокировал грузинское общество своими заявлениями и оценками существующей системы образования. Одна из первых его оценок касалась грузинских народных сказок, персонажи которых пришлись министру «не по душе» либо из-за лени, либо из-за агрессивности, и Джеджелава выступил с инициативой не изучать в младших классах сказки, которые детей ничему хорошему не учат.

«Я хочу нового Комбле (герой одноименной грузинской сказки), который достигнет чего-то своим трудом, хочу нового Нацаркекия (герой еще одной сказки), который сам построит себе дом, а не отберет его у дэва. Я не хочу, чтобы дети вели себя, как Комбле, Нацаркекия и птичка певчая», — говорил еще в начале своей министерской деятельности Джеджелава.