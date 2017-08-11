Калужские «пенсионщики» утаили сведения о доходах и имуществе

Калуга, , 19:16 — REGNUM Сотрудники отделения пенсионного фонда России по Калужской области не предоставили сведения о доходах, полученных от вкладов в банках, от реализации имущества, а также о доходах, полученных супругами, что противоречит требованиям федерального закона «О противодействии коррупции». Об этом 11 августа сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший прокурор отдела прокуратуры Калужской области Ирина Копеина.

По её словам, надзорное ведомство внесло управляющему регионального отделения ПФР представление об устранении нарушений. По его результатам приняты меры к устранению допущенных нарушений. Пятеро сотрудников пенсионного фонда, допустивших нарушения антикоррупционного законодательства, привлечены к дисциплинарной ответственности.

Напомним, в первом полугодии 2017 года прокурорами в Калужской области выявлено около 27 тыс. нарушений федерального законодательства, для устранения которых внесено свыше 12 тыс. актов прокурорского реагирования. Более тысячи лиц привлечено к административной ответственности.