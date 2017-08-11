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В 2017 году резко возрос поток мигрантов в Испанию

Общество

Испания может обогнать Грецию по количеству мигрантов, прибывших с начала 2017 года

В 2017 году резко возрос поток мигрантов в Испанию
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Мигранты

Мадрид, 11 августа 2017, 18:55 — REGNUM  По мнению экспертов, в последние несколько месяцев поток мигрантов в Испанию значительно увеличился, страна может обогнать Грецию по количеству мигрантов, прибывших с начала 2017 года, 11 марта сообщает Associated Press.

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В 2017 году в Испанию прибыло 8 тыс. 385 мигрантов. Число прибывших мигрантов больше чем в два раза превысило показатели 2016 года, согласно данным Международной организации по миграции (МОМ).

Представители Международного комитета Красного Креста (МККК) считают, что количество прибывших в Испанию мигрантов продолжит увеличиваться.

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Напомним, два дня назад на южном испанском пляже высадилось около 30 мигрантов из Северной Африки. Позднее поступило сообщение, что около 700 человек приняли безуспешную попытку штурма пограничного перехода между североафриканским анклавом Испании Сеута и Марокко.

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