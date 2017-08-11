Более 60 тысяч москвичей не могут выехать из страны из-за долгов

Москва, , 18:10 — REGNUM Судебные приставы вынесли 62 тысячи постановлений об ограничении права выезда за рубеж в отношении жителей Москвы, передаёт 11 августа «Комсомольская правда».

Как отмечает издание, Федеральная служба судебных приставов рассчитывает путём запрета на выезд собрать со столичных неплательщиков около 1,3 млрд рублей.

В масштабе страны количество должников ещё больше — по состоянию на 1 мая 2017 года выезд за границу из-за долгов был запрещён 1,6 млн российских граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля президент России Владимир Путин подписал ранее принятый Федеральный собранием закон об увеличении порога задолженности, при превышении которого приставы вправе запретить гражданину выезд из страны.

В соответствии с законом порог долга был повышен в три раза — с 10 тысяч до 30 тысяч рублей.

Кроме этого, новым законом предусмотрено ускорение процедуры снятия ограничений в отношении лиц, погасивших свои задолженности.

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