Тамбовские строители в этом году планирует сохранить темпы ввода жилья

Тамбов, , 18:05 — REGNUM Эти цифры были озвучены сегодня на торжественном мероприятии в честь Дня строителя, который как свой профессиональный праздник отмечают около 10 тысяч тамбовчан. Ветеранов отрасли, руководителей и сотрудников ведущих строительных организаций региона с этим праздником поздравил заместитель главы администрации Тамбовской области Арсен Габуев.

Он подчеркнул, что строительная отрасль является одной из важнейших для региона. А людей, которые трудятся в ней, назвал созидателями. Арсен Габуев отметил, что строитель сегодня является многостаночником:

«Он должен быть и юристом, который знает законодательство, и финансистом, разбирающимся в бюджетировании, и ученым, чтобы изо дня в день находить новые подходы к строительному процессу. И, конечно, отрасль должна работать качественно».

О качественной работе сферы свидетельствует статистика. В 2016 году объем инвестиций в жилищное строительство региона составил около 30 миллиардов рублей. По вводу жилья в расчете на душу населения Тамбовская область стала четвертой среди субъектов ЦФО и девятой — по России. Задачей этого года является сохранение темпов жилищного строительства и ввод 845 тысяч квадратных метров общей площади жилья (101,6 процента к уровню 2016 года).

На территории области действуют более 1700 строительных организаций, 40 из них являются крупными и средними. Современными тенденциями жилищного строительства являются рост индивидуального сектора и жилья эконом-класса.

В 2016—2017 годах тамбовские строители подарили региону много новых объектов социальной инфраструктуры. Образовательный комплекс «Школа Сколково — Тамбов», детский сад «Солнышко» в микрорайоне «Уютный» областного центра, хирургический корпус областной детской больницы, жилой корпус психоневрологического интерната на 120 койко-мест в Знаменском районе — эти крупнейшие объекты уже введены в эксплуатацию. Строительство данных объектов было бы невозможно без участия в федеральных программах, которые реализуются в соответствии со стратегическими инициативами президента России Владимира Путина.

Губернатор Александр Никитин, поздравляя строителей с профессиональным праздником, выразил уверенность, что в следующие годы таких строек будет больше. «Курс на улучшение качества жизни населения региональная власть может реализовать только вместе со строителями, которые создают комфортные современные жилые дома и микрорайоны, уникальные объекты социальной инфраструктуры, крупные промышленные предприятия, развивают транспортную и инженерную сети», — подчеркнул он.