Моногород Сланцы в Ленобласти: Мусорный завод или иной путь развития?

Сланцы, Ленинградская область, , 18:16 — REGNUM Мусороперерабатывающий завод в городе Сланцы Ленинградской области и на территории Сланцевского района построен не будет. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в этом местных жителей заверил глава районной администрации Игорь Фёдоров.

Согласно проекту комплексного развития моногорода Сланцы, представленного в конце июня в рамках рабочего совещания в правительстве Ленобласти, к 2025 году здесь планируют построить крупный индустриальный парк ООО «Техно Рециклинг Групп» общей площадью более 80 га, который сможет эффективно перерабатывать ежегодно до 2 млн тонн твердых бытовых отходов. Предполагалось, что новые предприятия должны создать в моногороде несколько тысяч новых рабочих мест.

Разумеется, против такой инициативы выступило население моногорода. Так, в адрес сланцевского депутата Законодательного собрания региона Владимира Петрова поступило обращение за подписью более 1500 граждан с просьбой приостановить строительство мусорного завода.

«В однозначном порядке делать фактически в центре города такое производство без полной поддержки жителей неправильно. По моему мнению, центром для переработки должен быть другой моногород. Сланцы я бы рассматривал, как проект по более глубокой переработке органической части мусора», — отметил Владимир Петров в своем видеопослании, которое он распространил в соцсетях.

Как рассказал глава Сланцевского городского поселения Руслан Шотт, на протяжении примерно двух с половиной недель в городе проводился опрос жителей, который показал, что лишь 18 человек из 2473 выразили заинтересованность в строительстве мусороперерабатывающего завода в Сланцах.

Депутаты признали, что Сланцы интересуют инвестора в качестве моногорода, поскольку если в будущем его признают территорией опережающего развития, предприятие будет иметь огромные льготы. Однако народные избранники оказались солидарны с жителями города, что экологический урон превысит экономический эффект, поэтому выступили против таких инициатив.

Руслан Шотт заверил, что мусорный завод в черте города Сланцы построен не будет. Кроме того, любое капитальное строительство будет происходить только с учётом мнения горожан. «Мы за развитие экономики в городе, но другим путём», — цитирует главу города областной телеканал «Ореол-Инфо».

Объяснился с жителями Сланцев и глава администрации Сланцевского района Игорь Фёдоров. «Наша группа предложила идею развития моногорода Сланцы. Такую идею может предложить любая инициативна группа, заинтересованная в развитии нашего города. Меня порадовало, что активность жителей возросла. Суть в том, чтобы люди реально влияли на жизнь, чтобы им была небезразличная судьба своего города, своего района. Самое плохое, когда тишина и нет обратной реакции. Только диалог позволяет выявить слабые и сильные стороны той или иной идеи», — цитирует руководителя района портал «В Сланцах».

Население выразило обеспокоенность тем, что мусорный завод может появиться не в Сланцах, а в пределах Сланцевского района. Впрочем, эти опасения Фёдоров также развеял.

«Нами рассматриваются ещё две площадки на территории района. Однако это не моногород, а район. И здесь в планах правительства Ленинградской области нет размещения такого предприятия. Поэтому, если этого нет в планах правительства Ленинградской области, в концепции социально-экономического развития района, то и этого объекта не будет. Считаю, что вопрос на сегодня закрыт. Никто никакое мусороперерабатывающее предприятие на территории города и района строить не будет», — несколько витиевато ответил руководитель районной администрации.

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Напомним, как заявлял губернатор региона Александр Дрозденко, областные власти рассматривают восемь пятен для строительства еще как минимум двух полигонов вокруг Санкт-Петербурга — полигонов «Юг» и «Север». Вместе с тем он подчеркивал, что в Ленобласти не будут строиться мусоросжигательные заводы, все отходы должны проходить современную переработку.

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