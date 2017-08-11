К ЧМ по футболу стройку в Лужниках спрячут от зритерей

Москва, , 18:18 — REGNUM Строительные работы на новых объектах в Лужниках завершат в 2018—2020 годах, заявил мэр Москвы Сергей Собянин 11 августа в ходе осмотра комплекса. По его словам, стройка не помешает проведению комплекса игр ЧМ-2018 по футболу — спортивную зону отделят специальным контуром, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сергей Собянин также напомнил, что 11 августа на главной спортивной арене Лужников пройдут торжественные мероприятия по случаю Дня строителя. По его словам, спорткомплекс заметно развивается и практически готов к ЧМ по футболу.

«Здесь ведутся большие строительные работы. Уже введены в строй два спортивных объекта и семь детских площадок. Строится Центр художественной гимнастики Ирины Винер. Это здания, где будут тренироваться ведущие спортсменки мира. Кроме того, здание по своей архитектуре будет еще одной достопримечательностью Лужников. Также строится новый центр водных видов спорта, хоккейная арена, теннисный центр. Будет смонтирована канатная дорога, которая соединит смотровую площадку и Лужники. Планируется, что все новые строительные объекты будут сданы в 2018−19−20 годах. Лужники готовятся к ЧМ по футболу. Уже в общем-то всё готово для проведения игр. Строительные работы им не помешают. Будет создан контур, который отгородит спортивную зону от строительной», — заявил мэр.

Напомним, в Лужниках планировали провести матч открытия и финал ЧМ-2018 по футболу.