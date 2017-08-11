Нижний Тагил может получить статус города трудовой славы

Нижний Тагил, Свердловская область, , 17:30 — REGNUM Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев в преддверии масштабного праздника, 295-летия Нижнего Тагила, встретился с ветеранами НТМК и поддержал их инициативу — добиваться присвоения городу высокого статуса — звания города трудовой доблести и славы. Этот вопрос был поднят на встрече, прошедшей 11 августа в рамках рабочего визита главы Свердловской области в Нижний Тагил, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

«Я часто приезжаю в Нижний Тагил. И всегда хочется найти время и пообщаться с теми, кто закладывал фундамент нашего промышленного благополучия. Ваша жизненная мудрость, опыт и созидательный настрой очень важны для развития всей Свердловской области. Мы это все понимаем и ценим. Глядя на вас, я думаю, что НТМК — это не только промышленный гигант, но и огромная кузница кадров», — обратился Евгений Куйвашев к ветеранам предприятия.

Слова главы региона подтвердил управляющий директор «ЕВРАЗ-НТМК» Алексей Кушнарев. Он отметил, что на предприятии в настоящее время трудятся 13,5 тысячи рабочих, а еще 13 тысяч человек — это подшефные ветераны металлургического производства.

Валерий Овчинников, металлург, полвека проработавший на НТМК, обратился к Евгению Куйвашеву и Сергею Носову со словами поддержки того курса, которым идут сегодня Свердловская область и Нижний Тагил. Он рассказал о том, как второй по величине город региона преобразился за последние годы и отметил, что ветеранская общественность и впредь будет поддерживать все позитивные начинания региональных и местных властей.

«Хотел бы заручится вашей поддержкой в вопросе, который мы уже давно продвигаем и пробиваем. Мы считаем, что Нижний Тагил достоин звания города трудовой доблести и славы», — сказал ветеран.

Евгений Куйвашев согласился, что город, безусловно, заслужил такую оценку. Глава региона отметил, что он вместе с Сергеем Носовым будет поддерживать эту инициативу и ходатайствовать о присвоении Нижнему Тагил такого статуса.

Глава Свердловской области в этот день также встретился с коллективом Уралвагонзавода и обсудил с работниками крупнейшего в регионе предприятия основные направления дальнейшего развития Нижнего Тагила.

«Качество жизни людей в регионе, рост заработной платы, развитие социальной сферы — все это возможно при условии крепкой промышленности, высокой производительности труда, успешном развитии и модернизации таких мощных предприятий, как Уралвагонзавод. Поэтому мы всегда поддерживали и будем поддерживать предприятие, продвигать его продукцию на новые рынки, лоббировать интересы УВЗ на всех уровнях», — заявил Евгений Куйвашев.

Генеральный директор НПК «Уралвагонзавод» Александр Потапов отметил, что руководство Свердловской области создает все условия для надежной работы предприятия, наращивания выпуска гражданской продукции.

«Символично, что в этот праздник мы встречаемся для человеческого откровенного разговора с главой Свердловской области Евгением Куйвашевым и главой Нижнего Тагила Сергеем Носовым. Ведь, по сути, плоскость определяют три точки: производство, область и город», — сказал гендиректор корпорации.

Глава города Сергей Носов подчеркнул, что важнейшие проекты развития Нижнего Тагила нашли отражение в губернаторской программе «Пятилетка развития» — главном стратегическом документе Свердловской области на ближайшие пять лет. Это и проекты дорожного строительства, и инициативы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, и многое другое.

После завершения этих встреч Евгений Куйвашев отправился в недавно отреставрированный Нижнетагильский театр драмы, чтобы на торжественном собрании поздравить жителей города с 295-летием. Глава региона вручил почетные грамоты и благодарственные письма выдающимся тагильчанам, а также рассказал о решении Президента РФ Владимира Путина — провести на высоком уровне 300-летний юбилей Нижнего Тагила.

«А это значит, что в ближайшие пять лет нас с вами ждет очень насыщенная и интересная работа: объединив усилия и возможности федерального, регионального и местного бюджета, мы должны достойно подготовиться к юбилею и сделать Нижний Тагил еще более комфортным и удобным для жизни городом. Уверен, у нас все получится», — заверил горожан глава Свердловской области.

Кроме того, Евгений Куйвашев сегодня выполнил еще одну важную миссию — вручил знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» второй степени главе Нижнего Тагила Сергею Носову.

Поздравить тагильчан сегодня приехала и председатель Законодательного собрания региона Людмила Бабушкина.

«Нижний Тагил — город-труженик, город-орденоносец, индустриальный флагман Свердловской области. При этом он имеет богатую историю и уникальные культурные ценности. Нижнему Тагилу исполнилось 295 лет, и он остается молодым, современным, активно развивается. Благодаря совместным действиям руководителя региона Евгения Куйвашева, депутатов, главы города Сергея Носова и градообразующих предприятий бюджет Нижнего Тагила вырос с 6 миллиардов рублей в 2012 году до 11 миллиардов в 2017, что позволило совершить рывок в развитии города», — подчеркнула спикер областного парламента.

Нижний Тагил сегодня, накануне общегородского праздника, уже начал получать подарки от гостей. Так, управляющий Горнозаводским округом Евгений Каюмов вручил Сергею Носову подарок для всех тагильчан. Это приз, который команда глав городов округа выиграла в июле в традиционном губернаторском волейбольном турнире — строительство хоккейного корта с долей областного бюджета в 4 миллиона рублей. Евгений Каюмов подчеркнул: все мэры единогласно проголосовали за то, чтобы приз достался Нижнему Тагилу.

Также на торжественном собрании было объявлено о присвоении звания почетного жителя города Нижний Тагил. В этом году им стал Владислав Тетюхин — меценат, идеолог и создатель центра восстановительной медицины в Нижнем Тагиле.