Петербургскому «Пассажиравтотрансу» грозит штраф после жалоб перевозчиков

Санкт-Петербург, , 17:52 — REGNUM Государственное унитарное предприятие «Пассажиравтотранс» может быть оштрафовано на 500 тыс. рублей. Об этом сегодня, 11 августа, ИА REGNUM сообщили в управлении Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу.

Как пояснили антимонопольщики, пять перевозчиков остались недовольны тарифной политикой «Пассажиравтотранса», в том числе и на услуги по продаже билетов в кассах автовокзала.

Согласно материалам дела, сумма вознаграждения за предоставление этой услуги напрямую зависит от суммы, на которую были проданы билеты. Но стоимость билета на более дальние расстояния растет, растет и сумма отчислений. В итоге, при продаже одинакового количества билетов перевозчики маршрутов дальнего следования платят автовокзалу больше, чем перевозчики коротких маршрутов.

Перевозчики считают, что их интересы ущемлены, при этом созданы необоснованные преимущества их коллегам. Для подтверждения или опровержения этой информации УФАС попросило документы у «Пассажиравтотранса».

«Однако к назначенному числу ни в канцелярию управления, ни на самом заседании комиссии антимонопольного органа сведения, соответствующие буквальному содержанию запроса управления, не представлены. В связи с этим за непредоставлении информации рассматривается вопрос о привлечении СПб ГУП «Пассажиравтотранс» к административному наказанию по ст. 19.8 КоАП РФ», — говорят в УФАС. Это может грозить штрафом от 50 до 500 тыс. рублей. На данный момент рассмотрение антимонопольного дела приостановлено.

В ГУП «Пассажиравтотранс» корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что компания отказывается комментировать сложившуюся ситуацию.

Добавим, у перевозчиков из Ленобласти не так давно возникли свои проблемы с автовокзалом на Обводном канале. С 1 августа вокзал прекратил продавать билеты на множество областных направлений, потому что перевозчики не могут позволить себе оплачивать услуги вокзала по новым расценкам. Как на днях объяснил глава комитета по транспорту Александр Головин, власти предлагают тем, кто не хочет платить по указанным тарифам, перебазироваться к станции метро «Волковская». Это позволит перевозчикам не повышать стоимость билетов. По словам Головина, новые тарифы возникли после того, как Смольный посчитал затраты автовокзала и включил туда рентабельность в 9,6% на развитие.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM некоторые «пострадавшие» жители Ленобласти, ситуация привела к тому, что на данный момент купить билет на отдаленное направление, например, в Пикалево, они могут только через интернет.

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