Мединский отрицает проведение обыска в Северо-Западной дирекции Минкульта

Москва, , 16:59 — REGNUM В Северо-Западной дирекции Министерства культуры России в Санкт-Петербурге прошли не обыски, а осмотр и частичное изъятие документов в рамках проверки, связанной со строительством новой сцены Малого драматического театра. Об этом 11 августа заявил министр культуры Владимир Мединский, передаёт телеканал НТВ.

По его словам, визит сотрудников ФСБ был инициирован самим министерством. Ранее проверка была проведена контрольно-ревизионным управлением Минкультуры, а уже после расторжения контракта с бывшим генподрядчиком, который сорвал сроки работ, к расследованию попросили подключиться правоохранителей, пояснил Мединский.

Напомним, об обыске в Северо-Западной дирекции Минкультуры с участием сотрудников ФСБ сообщалось накануне. Как сообщала «Фонтанка», следователи пришли в бизнес-центр «Лениздат» на набережной Фонтанки около 11:00 и предъявили ордер на обыск помещения и изъятие документов.

Как передавало ИА REGNUM, бывший генеральный подрядчик строительства новой сцены Малого драматического театра ООО «СтройСоюз СВ» подал два иска к ФГКУ «Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» Минкультуры России на общую сумму 587,5 млн рублей. В иске указано, что в конце декабря 2016 года дирекция в одностороннем порядке расторгла контракт с подрядчиком на сумму 2,5 млрд рублей из-за срыва сроков работ. При этом «СтройСоюз СВ» обвиняет дирекцию в уклонении от добросовестного исполнения контракта.

Северо-Западная дирекция Минкультуры планировала объявить новый конкурс на достройку новой сцены Малого драматического театра в начале 2017 года, но не смогла этого сделать из-за судебных тяжб.

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