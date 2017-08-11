Римский перевозчик заплатит 3,6 миллиона штрафа за отмену электричек

Рим, , 16:33 — REGNUM Комитет по вопросам конкуренции и рынка Италии выписал 3,6 миллионов евро штрафа компании ATAC, регулирующей общественный транспорт в городе Риме. Как объясняет LaStampa, штраф был выписан из-за ущерба, причиненного пассажирам пригородных железнодорожных линий. В частности, ATAC обвиняется в ложном информировании своих клиентов по вопросам расписания электричек по маршруту Рим-Остия, Рим-Чивита Кастеллана-Витерно-Джаринетти-Пантано. Эти маршруты комитет определил как самые переполненные в городе.

В официальном расписании значились многочисленные поездки, в действительности же многие электрички отменялись каждую неделю либо отправлялись с большими опозданиями. По мнению властей, которые начали расследование в отношении компании ATAC еще 2010 году, на вышеуказанных маршрутах отсутствие электричек было обычным явлением, а ATAC сделала недостаточно, чтобы предупредить своих клиентов о возможных задержках и неудобствах, даже когда у нее был шанс сделать это заранее.

Кроме того, комитет по вопросам конкуренции и рынка сообщает, что штраф был наложен со «скидкой», поскольку известно, что компания ATAC находится на грани банкротства.

Транспортная компания ATAC была основана в 1909 году, осуществляет перевозки в столице Италии и пригородах. Четыре миллиона поездок (включая метро, автобус и электрички) осуществляют каждый день пассажиры, пользующиеся услугами компании.