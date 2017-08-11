В Ростовской области от бродячих животных избавляются варварским методом

Ростов-на-Дону, , 16:20 — REGNUM В Ростовской области от бездомных псов и котов избавляются совершенно варварскими методами. К такому выводу пришли специалисты регионального отделения Общероссийского народного фронта, изучив закупочную деятельность по регулированию численности бродячих животных, передает ИА REGNUM.

Вопреки гуманным принципам обращения с животными, муниципалитеты используют практику отлова и эвтаназии. Причем это не просто не ведет к сокращению их численности, но повышает бюджетные затраты.

«У профильных ведомств и служб региона нет четкого понимания о реальном количестве безнадзорных животных. Последний мониторинг проводился в 2014 году. И, тем не менее, многомилионные бюджеты выделяются, вопрос в том, под какие цели?» — задалась вопросом эксперт ОНФ Екатерина Кузьменко.

По её словам, среди примеров — Аксай, Белая Калитва, Новошахтинск, Донецк. А в культурной столице Дона — Таганроге — был выставлен единый лот на отлов и эвтаназию животных, скрывавшийся под названием «благоустройство и поддержание эстетического вида города».

Вместо этого активисты предлагают стерилизовать безнадзорных животных. Только таким способом можно сократить численность бродячих собак и кошек. В качестве примера приведен успешный опыт Нижнего Новгорода, Казани, Красноярска, Самары или Тюмени.

Напомним, в этом году жители Ростова-на-Дону и области забили тревогу. По словам очевидцев, в регионе активизировались догхантеры и живодеры. Фотоснимки убитых животных, подтверждающие опасения граждан, тогда заполонили социальные сети.

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Варварское отношение к животным также продемонстрировал собственник одной из дач, расположенной в Мокром Батае. Здесь он организовал «концлагерь для животных». Хозяин приковал собак короткими цепями, закрывал их в доме и оставлял на две-три недели без воды и еды. Позже зоозащитники вызволили истощенных псов из заточения.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ростове-на-Дону функционирует Центр безнадзорных животных, в котором обитает более 140 животных. Неоднократно отмечалось, что места всем бездомным здесь не хватает, но относятся к братьям нашим меньшим с заботой и вниманием: их стерилизуют, прививают, а затем возвращают в места отлова. Но, несмотря на это, численность бродячих псов в городе-миллионнике растет.

«Это происходит в первую очередь из-за халатного отношения жителей к своим домашним питомцам. Ростовчане должны помнить, что они в ответе за тех, кого приручили», — отмечал ранее сити-менеджер донской столицы Виталий Кушнарев, комментируя ситуацию.

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