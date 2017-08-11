В Дагестане спецкомиссия займется возвращением детей из Сирии и Ирака

Махачкала, , 15:50 — REGNUM Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов дал поручение создать в регионе специальную комиссию, которая будет заниматься возвращением на родину детей, вывезенных родителями на территорию Сирии и Ирака. Дети были вывезены родителями, которые хотели воевать на стороне запрещенной в России террористической организации ИГИЛ. Большая часть из них осталась сиротами. Как сообщили в пресс-службе главы Дагестана, Абдулатипов также дал поручение привлечь к поиску и возвращению на родину детей этнических дагестанцев, проживающих в Сирии и Ираке.

По мнению уполномоченного по правам ребенка и защиты семьи и материнства республики Дагестан Марины Ежовой, в ведомстве уже есть более 200 заявлений от родственников детей, которые оказались на территории Сирии и Ирака. Ведется работа по их возврату на родину, но это на самом деле очень тяжелый процесс, поскольку, отмечает Ежова, очень трудно установить личность ребенка. Многие из них без документов. Возвращать детей можно только если территория, где они находятся, попадет под контроль антитеррористических сил.

«Пока территория контролировалась боевиками, гуманитарный фактор был невозможен. Как только ситуация в регионе перешла под контроль антитеррористических сил, к правительственным войскам, можно уже говорить о каких-то попытках. Сейчас нами в Мосуле были обнаружены дети из трех семей, это около десятка детей. На данный момент идет процесс определения их гражданства и возвращения домой», — рассказала Ежова в комментарии изданию «Молодежь Дагестана».

Возврат ребенка очень затрудняется, если он был уже там рожден. Таких тоже достаточно, считает юрист Нурмагомед Изамудинов, родственник которого добивался возврата детей, вывезенных на территорию Сирии бывшей супругой.

«Одно дело, если у ребенка есть документы тут на родине. Можно запросить фотографии, восстановить документы, устанавливающие права родителей и с помощью них вернуть детей. Совсем другое дело, когда ребенок уже там родился. Если у ребенка нет документов, нет в живых родителей или их не удалось установить, он считается гражданином той страны, где он был найден. В случае с моим родственником, установить его права на ребенка можно только в результате проведения анализа ДНК, что тоже не очень просто», — рассказал Изамудинов ИА REGNUM.

Детский омбудсмен Дагестана Марина Ежова считает, что возврат детей на родину — это системная работа, куда должны включиться все органы. По возврату им должно быть уделено особое внимание, потому что чаще всего дети бывают с психологическими травмами, пережившие войну. По возвращению домой, им предоставляются путевки на отдых, с ними работают психологи.

И эта работа возможна только лишь с теми детьми, которые нашлись на территории, освобожденной от террористов. О судьбе детей, находящихся на территории, подконтрольной ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), практически ничего не известно. Сам процесс возврата детей в каждом случае уникальный. Единого способа нет. Возвратом занимаются не только официальные органы, но и общественные организации.

Отметим, о работе по возврату детей из Сирии заявлял и глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, его представители посетили детский приют в Багдаде, где были обнаружены шестеро детей, предположительно из России. Позже он заявил, что обнаружились родственники четырех из них.