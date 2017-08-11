«Земский доктор» на Южном Урале: нехватка кадров и бессилие чиновников

Челябинск, , 15:49 — REGNUM Главная проблема в обеспечении медицинскими услугами населения Челябинской области — нехватка узких специалистов в медицинских учреждениях. Об этом заявили участники круглого стола по результатам мониторинга качества работы поликлиник в регионе, который состоялся в ОНФ-Челябинск 10 августа.

Перед проведением круглого стола с привлечением экспертов, медработников и чиновников состоялся масштабный мониторинг общественниками районных поликлиник и больниц в Челябинской области. Проверки проводились без предварительных уведомлений медучреждений. Внезапность позволила с большей долей вероятности выявить существующие проблемы в работе медицинских учреждениях. Итоги мониторинга показали свыше десятка характерных для разных учреждений проблем, часть из которых являются системными.

Главной же проблемой была названа нехватка узких специалистов. С таким выводом согласились и присутствующие чиновники, которые признали, что молодые специалисты, согласившиеся на работу по программе «Земский доктор», получают положенные выплаты, отбывают срок, а далее уезжают обратно в крупный город. При этом власти расписались в своей неспособности что-то на текущий момент изменить.

Кроме проблем с кадрами, медучреждения в муниципалитетах испытывают острую нехватку шприцов, перчаток, бахил и других расходных материалов. Кроме этого, отмечена как системная проблема взаимодействия существующих кадров с пациентами. Складывается впечатление, отмечают эксперты, что медперсоналу «глубоко наплевать на пациентов», а это, в свою очередь, выливается в грубое общение, в худшем же случае — «в игнорировании запросов и просьб от больных, обратившихся за медпомощью». Зафиксированы также проблемы с предоставлением минимальных комфортных условий в поликлиниках: отсутствуют кондиционеры, люди вынуждены сидеть в очередях в духоте, нет питьевой воды, нестабильно работают электронные очереди.

Как отметили участники круглого стола, выводы общественников по проведенным рейдам в принципе совпадают с мнением жителей Южного Урала, что собственно не удивительно, ведь южноуральцы непосредственно на себе испытывают все прелести результатов реформ системы здравоохранения, проводимых как бесконечно длящийся эксперимент над гражданами России. Общественное мнение, определенное по результатам социологических опросов специалистов челябинской академии госслужбы РАНХиГС, показывает, что большинство (61,5%) оценивает работу медицинского обслуживания «скорее плохо», еще 15,6% — «затруднились ответить», и только 22,9% респондентов оценивают, как «скорее хорошо».

Напомним, программа «Земский доктор» стартовала в Челябинской области в 2012 году. По условиям программы, переезд в сельскую местность и «подъёмные» в 1 млн рублей, на село переехали порядка 400 специалистов. Причем возраст «молодого» специалиста в Челябинской области поначалу был ограничен 45 годами, а с 2016 года — 50-ю. Но и такие меры не позволили насытить периферию области медицинскими специалистами. Получив и освоив полученную сумму, медработники не остаются, а тут же стремятся уехать в город. Одним из мотивов, для действительно молодого специалиста, не оставаться на селе, как они сами заявляют, является — «не возможность развиваться и профессионально расти».

По всей России по программе в глубинку на работу врачами поехали около 20 тыс. молодых специалистов.

Отметим, в Челябинской области также запущена программа «Земский фельдшер», которая призвана задержать отток из села специалистов среднего медицинского звена. Так, специалисту, при заключении договора на несколько лет, выплачивают 500 тыс. рублей.

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