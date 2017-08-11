В Курской области неблагонадёжных аграриев включат в «чёрный список»

Курск, , 15:21 — REGNUM Главное управление МЧС по Курской области направило в комитет агропромышленного комплекса (АПК) области информацию для составления «чёрных списков» недобросовестных аграриев, не соблюдающих требований пожарной безопасности, сообщает 11 августа пресс-служба регионального МЧС.

Сообщается, что на ежедневном совещании под руководством заместителя губернатора области Михаила Горбунова было принято решение о размещении на сайте АПК «черных списков» организаций и фермеров, не соблюдающих требований пожарной безопасности при уборочной компании, подвергая опасности прилегающие лесные массивы.

«Пренебрежение этим требованием может привести к распространению огня на лесные массивы и жилые строения. Это недопустимо. Последствия могут быть самыми плачевными», — сообщил начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального ГУ МЧС России Дмитрий Демьяненко.

Отмечается, что в список попали порядка 40 компаний, индивидуальных предпринимателей и фермеров, у которых были выявлены нарушения, среди которых — отсутствие опашки и разбивки полей на сектора.

В ведомстве добавили, что с начала уборочной компании в этом году на территории области было зарегистрировано четыре возгорания, к административной ответственности привлечены 13 лиц.