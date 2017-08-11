В Калининграде опознаны останки двух лётчиков, повторивших подвиг Гастелло

Калининград, , 15:06 — REGNUM В Калининградской области найдены останки советского самолёта-штурмовика Ил-2, разбившегося в марте 1945 года во время Восточно-Прусской операции. Находка у поселка Пятидорожное поможет увековечить имена двух боевых летчиков, более 72 лет числившихся без вести пропавшими, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

Найденный Ил-2 входил в состав авиачастей 1-й воздушной армии генерал-полковника авиации Тимофея Хрюкина, которая в феврале — марте 1945 года осуществляла поддержку с воздуха сухопутных сил 3-го Белорусского фронта.

«Мы выехали на место, заложили контрольный шурф и пришли к выводу, что здесь разбился наш советский самолет-штурмовик Ил-2 311-го авиационной дивизии 956-го авиационного полка, — рассказал поисковик Руслан Хисамов. — В первый день раскопок удалось поднять много фрагментов самолета, части блока двигателя, на котором просматриваются номера, человеческие останки».

Накануне поисковики обнаружили двигатель самолета — ключевую деталь для дальнейшей идентификации имён погибших летчиков.

По итогам проверки архивных данных появилась версия об их именах. Согласно записям журнала боевых действий 311-й штурмовой авиадивизии гвардии подполковника Кирилла Заклепы, 18 марта 1945 года на этом месте огнём вражеской зенитной артиллерии был сбит самолет, которым управляли младший лейтенант Николай Гальченко и младший сержант Шотта Чубинидзе.

«Дивизия в течение дня 18.3.45г. последовательными вылетами групп по 6 самолётов Ил-2 наносила бомбардировочно-штурмовые удары по артиллерии, живой силе и технике противника по дорогам Гросс-Хоппенбрух, Бальга, Гросс Хоппенбруг. На выполнение указанной задачи летало 36 самолетов Ил-2. Всего за день произведено 11 боевых самолето-вылетов с налетом 108 час.51 минут. Экипаж 956-ШАП летчик мл. л-т Гальченко, воздушный стрелок мл. сержант ИА REGNUM (при записи фамилии последнего в боевом донесении допущены ошибки в фамилии стрелка. — ИА REGNUM ), самолет №5807 сбит огнем зенитной артиллерии противника над целью. Упал в районе 1 км западнее Штутенен», — сообщается в отчете.

«Место нынешних раскопок совпадает с этими координатами. Можно с большой долей вероятности утверждать, что здесь погиб именно этот экипаж. Скорее всего, уже подбитый и падающий самолет летчики намеренно направили на позиции противника: среди обломков самолета мы находим много фрагментов немецкого оружия, каски», — предполагает Хисамов.

Экипаж 29-летнего уроженца украинского Борисполя Николая Гальченко и грузина Шотта Чубинидзе, которому на момент гибели исполнился 21 год, известен калининградским поисковикам ещё по одному эпизоду. В феврале 45-го их самолет был сбит и совершил аварийную посадку в районе нынешнего Правдинска. Тогда лётчики благополучно добрались в расположение своей части. Остатки этого самолёта находятся в труднодоступных для проведения поисков болотах Целау.

После идентификации, останки погибших летчиков будут со всеми почестями перезахоронены на одном из воинских кладбищ Калининградской области. Скорее всего, они найдут своё последнее пристанище на мемориале в поселке Пятидорожное.

Корреспондент ИА REGNUM уточняет, что в 2016 году усилиями Совета по увековечению памяти погибших при защите Отечества были обнаружены останки 54 советских воинов. По государственным наградам, найденным ранее в ходе поисковых мероприятий, установлены имена 11 защитников Отечества.

Сейчас на воинских мемориалах Калининградской области нанесены поименные данные почти 108 тысяч погибших героев.