Названы победители конкурса песен и стихов про Керченский мост

Москва, , 14:58 — REGNUM Жюри конкурса на лучшую песню и стихотворение о Керченском мосте в ходе голосования определила произведения, посвященные строительству моста, сообщили в Росавтодоре.

Первое место заняла композиция Леонида Чернышева из города Иваново. Он работает водителем при госпитале для ветеранов.

На втором месте — песня Валерия Зимина (бывший морской офицер) и Ивана Хиневича из города Дзержинска в Белоруссии. Соавторы песни родственники — зять и тесть.

Третье место в соревновании песен заняла работа Евгения Челахова из Краснодара и Владимира Грачева из Москвы. Владимир — профессиональный композитор, а Евгений — пилот авиации.

Песня-победитель Леонида Чернышева будет представлена в исполнении звезды российской эстрады на международном конкурсе «Новая волна», который пройдет в Сочи с 8 по 15 сентября 2017 года.

Автора песни вместе с семьей пригласили посетить этот музыкальный конкурс.

Песня, занявшая второе место, прозвучит в исполнении звезды российской эстрады на ежегодном песенном шоу «Ээхх, Разгуляй!», которое радио «Шансон» проводит в СК «Олимпийский» 18 ноября 2017 года.

Авторы песни, занявшей третье место, получат возможность исполнить свою композицию в прямом эфире миллионам слушателей радиостанции «Авторадио».

В конкурсе стихотворений жюри выбрало четыре произведения.

Первое место с одинаковым количеством голосов разделили стихотворения «Десять минут» Ольги Мерзляковой из Саяногорска и «Седьмая глава» Екатерины Кобзарь из Орла.

На втором месте — стихотворение Эльдара Ахадова из Нового Уренгоя.

Третье место получила работа преподавателя колледжа культуры и искусств из Минусинска Александра Давыдова.

Четверо финалистов конкурса стихов получат приглашение в студию «Авторадио» и смогут прочитать свои произведения в прямом эфире.

Стихотворения, разделившие первое место, также будут опубликованы на страницах информационного партнера конкурса Комсомольской правды.

Все победители в двух номинациях — авторы песен и стихов — также получат приглашение посетить стройплощадку Крымского моста с подробной экскурсией по объекту.

Также принято решение отметить самых юных и самых старших участников конкурса специальными памятными призами.

Как сообщало ИА REGNUM, конкурс песен и стихов Крымский мост стартовал 31 мая. За два месяца поступило около 2,5 тысяч сообщений из почти 600 населенных пунктов России и других стран. География проекта охватила более 15 государств, включая Австрию, Армению, Белоруссию, Венгрию, Германию, Грецию и др.

В составе жюри были известные российские исполнители — Валерия, Олег Газманов, Николай Расторгуев, Баста, Алена Свиридова, продюсеры и композиторы — Игорь Крутой, Владимир Матецкий, Игорь Матвиенко, Виктор Дробыш, поэтесса Лариса Рубальская, телеведущая Лариса Вербицкая.

Читайте также: Открыт конкурс на лучшую песню и стихотворение про Керченский мост