«Не навреди, не засори»: в Белгороде уберут рекламу, портящую облик города

Белгород, , 14:58 — REGNUM Основным критерием при размещении рекламных конструкций в городах Белгородской области должен стать принцип «не навреди, не засори», считает начальник управления архитектуры и градостроительства области Галина Горожанкина. Об этом 11 августа сообщает издание «Бел.ru».

Сообщается, что в рамках круглого стола XIII Белгородского строительного Форума Горожанкина отметила, что одна из главных задач для архитекторов всей России является формирование комфортной городской среды, а наружная реклама — важный элемент в облике города.

По её словам, комфортно размещённая реклама дополнит красивый архитектурный вид города, но часто её слишком много, расставляется она слишком часто и плохо читается. Основным критерием при размещении рекламных конструкций должен стать принцип «не навреди, не засори». В настоящее время в городе проводится много работы по наведению порядка, но в ней пока нет комплектности, в результате чего у жителей не возникает ощущения комфорта.

Отмечается, что в области введён документ, регламентирующий размещение рекламных конструкций, в котором прописаны основные требования к содержанию и качеству подготовки вывесок. Любой рекламный объект должен дополнять облик города.

«Многое зависит и от рекламных агентств. Документы — только инструмент наведения порядка. Нужно пересмотреть свой взгляд, суметь объяснить заказчику новые требования. Это не помешает развитию бизнеса, но поможет сократить количество низкопробной рекламы», — сообщила Галина Горожанкина.

По мнению начальника департамента строительства и транспорта области Евгения Глаголева, все рекламные объекты, не соответствующие концепции, будут принудительно демонтированы через месяц, если раньше их не уберут владельцы.

«Нужно убрать из городов визуальный мусор. Ведь это повлечёт за собой совсем иное восприятие качества городской среды, которое во многом определяет наши ощущения, сознание, поведение», — резюмировал он.