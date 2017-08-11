Видеонаблюдение на станциях техосмотра: в чём поможет и где бесполезно

Оренбург, , 15:27 — REGNUM Оренбургский автовладелец и адвокат Владимир Тишин считает, что введение видеонаблюдения на станциях техосмотра (ТО) — мера, которая будет призвана бороться с уж самым откровенным проявлением коррупции в этой сфере, когда бланки ТО выписываются даже без посещения станции, не говоря уж о заезде на стенд. Об этом он сообщил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя поправки в законопроект, предусматривающие обязательную фото‑ и видеофиксацию процедуры техосмотра.

Вместе с тем Тишин сделал акцент на том, что видеозапись техосмотра не отразится на статистике аварийности:

«В свою очередь, это никоим образом не повлияет на статистику аварийности, потому что сама процедура технического осмотра не имеет, на мой взгляд, ничего общего с безопасностью дорожного движения».

Он подчеркнул, что, во-первых, те показатели, которые проверяются на станции, не являются, в большинстве своём, критическими для эксплуатации автомобиля (работа указателей поворота, настройка света фар), а некоторые могут выйти из строя буквально через час после выезда с ТО (обрыв шланга тормозной системы, например). Во-вторых, основная масса, если не абсолютное число ДТП происходит из-за нарушения скоростного режима, режима нахождения за рулём (засыпание), отсутствия навыков управления и так далее, то есть никак не связанных с показателями, которые замеряются и проверяются во время технического осмотра автомобиля.

Напомним, что осенью 2017 года в закон о техосмотре планируется внести поправки. Они предусматривают видеозапись процедуры прохождения техосмотра автомобиля. Необходимость этой меры связана с участившимися случаями продаж диагностических карт техосмотра без прохождения самой процедуры.

Добавим, в Оренбургской области за семь месяцев 2017 года произошло 1132 ДТП, в которых погибли 109 человек и 1439 получили травмы. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года прослеживается тенденция снижения статистики: общего числа аварий на 1,2%, погибших — на 24,8%, травмированных — на 3,3%

Читайте ранее в этом сюжете: Минэкономразвития готовит поправки в закон о техосмотре