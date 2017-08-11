Раскрыто название истребителя пятого поколения России

Москва, , 14:49 — REGNUM Истребитель с заводским индексом Т-50, разработанный ОКБ Сухого в рамках проекта ПАК ФА (Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации), получил официальное обозначение Су-57. Об этом сообщил главнокомандующий Воздушно-космическими силами (ВКС) РФ Виктор Бондарев в эксклюзивном интервью сайту телеканала «Звезда».

"Решение принято, самолет получил свое название, как ребенок после рождения, — сказал Бондарев. — Су-57 — теперь мы будем величать его именно так».

Первый полет Т-50, работы по которому начались в 2002 году, состоялся 29 января 2010 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первых числах мая 2017 г. комплекс вооружения истребителя пятого поколения Т-50 пополнился новейшей тактической противокорабельной крылатой ракетой Х-35УЭ, которая способна преодолевать радиоэлектронные помехи и систему противоракетной обороны противника.

Крылатая ракета Х-35УЭ способна уничтожать как небольшие десантные катера, так и авианосцы, а также наземные сооружения и военную технику.

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