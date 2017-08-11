Латвийские пляжи становятся грязнее

Рига, , 14:48 — REGNUM За последние шесть лет значительно выросло прибрежное загрязнение в латвийской части Балтийского моря, заявил руководитель Образовательного фонда среды Янис Улме, сообщает портал Mixnews.lv. После очередной экспедиции «Мое море» Улме пришел к выводу, что загрязнение побережья выросло на 20−30%.

Самым грязным местом назван пляж Даугавгривы — там констатировано 819 единиц отходов на 100 метров. А самым чистым — пляж в Абрагциемсе — там найдено только 20 единиц отходов на 100 метров. К наиболее загрязненным пляжам Янис Улме отнес юрмальский пляж в районе устья Лиелупе и окрестности Папского маяка. В свою очередь к наиболее чистым относится побережье Риги возле устья Лиелупе, пляж в Энгуре и устье Гауи.

Напомним, кампания «Моё море» проводится с 2012 года с целью актуализировать проблематику загрязнения моря и привлечь внимание к широкому спектру вопросов охраны прибрежной среды. Наиболее известная инициатива кампании — экспедиция «Моё море», в ходе которой ежегодно проделывается 500-километровый путь вдоль латвийского морского побережья. В ходе экспедиции проводятся мониторинг загрязнения и другие исследования. Участники имеют возможность исследовать разнообразие прибрежной природы, а также узнать больше о проблемах среды.