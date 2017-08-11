Петербургские коммуналки с очередниками обещают расселить за 13 лет

Санкт-Петербург, , 14:52 — REGNUM Коммунальные квартиры Санкт-Петербурга, где живут очередники, могут расселить за 13 лет. Об этом сообщил глава Жилищного комитета Валерий Шиян в ответ на запрос депутата городского Законодательного собрания Бориса Вишневского, передает сегодня, 11 августа, корреспондент ИА REGNUM.

Сегодня в городе насчитывается более 76 тыс. коммунальных квартир, в которых живет около 245 тыс. семей. Из них только 87 тыс. стоят в очереди на улучшение жилищных условий. То есть только примерно в 50 тыс. квартир есть семьи, стоящие на учете.

«Учитывая, что основной целью реализации программы является улучшение жилищных условий граждан, состоящий на жилищном учете и проживающих в коммунальных квартирах, а также принимая во внимание динамику расселения коммунальных квартир за прошедший период, расселение коммунальных квартир, в которых проживают семьи очередников, возможно в течение 13 лет», — сказал Валерий Шиян.

Впрочем, тут есть нюанс: граждане упорно продолжают покупать комнаты в коммуналках Петербурга. Для дальнейшего извлечения инвестиционной прибыли, пояснил он. Судя по всему, квартиры эти граждане для вложений денег купить не в состоянии. В итоге, количество собственников комнат в коммуналках не сокращается.

За шесть месяцев 2017 года 2,5 тыс. семей из коммуналок получили в совокупности около 2 млрд 410 млн рублей на улучшение жилищных условий. Всего на программу, которая работает с 2008 года, потратили 18 млрд рублей, что в пять раз меньше суммы, потраченной на международные футбольные турниры в Петербурге за последние несколько лет.

Но, как утверждает Шиян, расселение коммунальных квартир является приоритетом для правительства города. Он также уточнил, что среди граждан, не имеющих льгот, по плану на 2017 год подошла очередь получить жилье тех, кто встал на учет до 1980 года. Планируется предоставить им 227 жилых помещений.

Депутат Борис Вишневский не согласен, что коммунальные квартиры в Петербурге среди очередников можно будет расселить за 13 лет.

«В 50 тысячах коммуналок есть очередники. С 2008 года (как действует программа) было расселено 39 тысяч коммуналок. Экстраполируя, получаем, что на расселение оставшихся такими же темпами уйдет лет двадцать», — спрогнозировал он.

Отметим, хоть программа расселения коммуналок в городе работает давно, уровень расходов бюджета из года в год почти не меняется. К тому же, если в коммунальной квартире очень много жильцов, для инвесторов экономически невыгодно вкладываться в ее расселение. По подсчетам экспертов, расселения из коммуналок ждут сотни тысяч петербуржцев.

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«Наконец, самое печальное. Получение жилья «обычными», не имеющими льгот очередниками. В 2017 году обеспечиваются те, кто встал на очередь до 1 февраля 1980 года. То есть те, кто стоит уже двадцать семь лет на очереди. Для справки: когда в 1990—1993 годах я был депутатом «первого демократического призыва», жилье давали тем, кто встал на очередь до 1979 года. То есть простоял от 11 до 14 лет. Сейчас этот срок увеличился практически вдвое. Так «эффективно» город строит и выделяет социальное жилье. Зато мы возводим за счет бюджета стадионы, обеспечиваем гарантированный доход ЗСД, плата за проезд по которому все время растет, и строим транспортные подходы к «фаллосу Миллера» в Лахте», — отметил Вишневский.

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