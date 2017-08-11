Италия: теперь мигранты погибают в Ливии, а не в Средиземном море

Рим, , 14:30 — REGNUM Журналист и аналитик журнала l’Espresso Ферруччио Санса жестко раскритиковал популярную в эти в Италии фразу «поможем мигрантам в их собственном доме». О помощи мигрантам именно на территории их проживания сегодня в стране говорят почти все партии без исключения.

«Конечно, это было бы идеальное решение, невозможно не согласиться. Более того, даже мигранты предпочли бы сидеть в своей стране, со своими семьями. Но мы серьезно верим в это? Без миллионов людей, которые стучаться в нашу дверь, мы действительно сможет тратить деньги в Aфрике, чтобы улучить условий жизни женщин, мужчин и детей?», — восклицает автор статьи и напоминает, как в течение многих десятилетий ЕС не делал ничего для улучшения ситуации на континенте.

Несмотря на десятки миллионов ВИЧ-инфицированных людей, умирающих от СПИДа; несмотря на то, что малярия и ряд других болезней уносят миллионы жизней каждый год. Нехватка пищи, даже витамин А и белков, которые вызывают до 500 тысяч случаев слепоты каждый год, 800 тысяч случаев смерти среди детей. Но единственные, кому было дело до ситуации в Африке, как утверждает Ферруччио Санса, были те же самые НПО, а иногда и церквовь.

Кроме того, Африка стала для транснациональных корпораций возможностью наладить оживленную торговлю.

«Ресурсы, которые мигранты просят у нас в настоящее время (что-то вроде четырех миллиардов) намного ниже, чем те, которые мы просим у них. Сегодня, как и в последующие десятилетия века прошлого. Мы в долгу. Мы никогда не сможет вернуть то, что мы взяли», — пишет журналист. Он также утверждает, что как только с глаз итальянского правительства исчезнут утопающие мигранты, станет всем все-равно, как и было всегда.

«Как только исчезнут с глаз эти отчаянные, утопающие в нашем море, нам станет все-равно, как всегда. Новый кодекс для НПО, о котором идут такие жаркие споры, не уменьшает количество прибывающих мигрантов».

«Мигранты не исчезли. Они просто далеки, теперь они просто умирают, как собаки, в Ливии», — утверждает автор.

Между тем, среди политиков есть те, кто указывает пальцем на НПО. Конечно, были ошибки, но эти корабли первыми спасли десятки тысяч людей.

L’Espresso предлагает не верить в то, высадки мигрантов были вызваны теми, кто спасает им жизнь. Проще всего обвинить НПО, тогда «коллективное сознание может быть навсегда замолчать без тени вины».