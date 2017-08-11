Нейросеть, робот-гигант и браки в зоопарке — главное в Москве за неделю

Москва, , 14:29 — REGNUM Памятник о жертвах политических репрессий, реставрация, фестиваль фейерверков, суд над главой МЭР, пожар в торговом центре, беспилотные автобусы, показания счетчиков воды, новый вид поликлиник — в специальном обзоре ИА REGNUM.

«Стена скорби»

В Москве началась установка горельефа «Стена скорби» авторства народного художника России скульптора Георгия Франгуляна и архитектора Андрея Франгуляна. Скульптурная композиция в память о жертвах политических репрессий появится на пересечении проспекта Академика Сахарова и Садового кольца, сообщалось на портале мэра Москвы.

Бронзовый монумент из-за его масштабности планируют перевозить из мастерской скульптора в подмосковном городе Химки до места установки по частям. Монтаж памятника завершится 28 августа. Памятник состоит из 11 фрагментов, которые полностью привезут в сквер к 23 августа. Высота сооружения составляет шесть метров, а длина — 30 метров.

«Стена скорби» — это двусторонний горельеф с несколькими арками. Он состоит из множества безликих бронзовых человеческих фигур, сливающихся воедино. Они будто бы отрываются от земли и устремляются к небу. С двух сторон от «Стены» находятся бронзовые листы с текстом, на которых высечено слово «Помни» на разных языках мира. Открыть «Стену скорби» планируется до октября 2017 года.

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Дом Наркомфина

В Москве начнется реставрация знаменитого памятника эпохи конструктивизма — дома Наркомфина. Появился эффективный консолидированный собственник — частник, который заказал проект реставрации этого удивительного здания. Проект реставрации основан на комплексных научных исследованиях. Специалисты демонтируют поздние пристройки и восстановят исторический облик здания, сообщалось на портале мэра Москвы.

Как заявил главный акционер компании «Инвесттраст» — инвестор проекта Сергей Кириленко, реставрацию должны завершить через два года. «Планируется дому оставить ту функцию, которая была: это большой жилой блок (46 квартир) и — коммунальный блок, позволяющий людям полноценно, нормально жить. Они соединены между собой переходом», — пояснил он.

Реставраторы постараются сохранить дух того времени, когда строился дом Наркомфина, который был построен на Новинском бульваре в 1928—1930 годахпо проекту архитекторов Моисея Гинзбурга и Игнатия Милиниса для работников Народного комиссариата финансов СССР. Состоящее из двух корпусов (жилого и коммунального) здание является образцовым примером архитектуры конструктивизма.

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Робот-гигант

Одним из главных героев Международного фестиваля фейерверков, который пройдет 19 и 20 августа, станет Робот-исполин «Юрий Долгорукий». Его установят на территории парка Братеевского парка. Робот-гигантт станет одним из главных героев Международного фестиваля фейерверков. Тема фестиваля фейерверков в этом году — «Москва на семи холмах» — посвящена грядущему юбилею города, сообщалось на портале мэра Москвы.

Пятиметрового робота-исполина весом в одну тонну вооружат мечом, оденут в доспехи, а на плечи накинут красный плащ. Робота установят на круглую платформу диаметром около 10 метров. Платформа с цифрами будет двигаться, робот станет бить по ней своим мечом каждые полчаса, отсчитывая время до начала ближайших мероприятий. Робот сможет вращать головой и двигать руками. Зрители и участники Международного фестиваля фейерверков «Юрию Долгорукому» смогут задать вопрос и обменяться с ним приветствиями. Вход на фестиваль платный.

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Суд над Алексеем Улюкаевым

В Замоскворецком суде Москвы 8 августа начались предварительные слушания по громкому судебному разбирательству в отношении бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева. Экс-министра обвиняют в нарушении части 6 статьи 290 УК РФ — получение взятки должностным лицом в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье составляет до 15 лет лишения свободы. Алексей Улюкаев своей вины не признает, передавал ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 14 ноября 2016 года в офисе «Роснефти» был задержан министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев. Чиновника обвинили в вымогательстве у представителей «Роснефти» взятки в размере $2 млн за выдачу министерством положительной оценки, в результате которой «Роснефть» смогла приобрести 50,08% акций «Башнефти». Позже глава РФ Владимир Путин освободил Улюкаева от занимаемой должности с формулировкой «в связи с утратой доверия».

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Пожар на Таганской площади

9 августа на Таганской площади в Москве произошел крупный пожар. Возгорание произошло в торговом центре «Атом». на верхнем этаже и стало причиной частичного обрушения мансарды, передавал «ТВ Центр».

Причины пожара устанавливают следователи. Однако все очевидцы указывают на верхний — надстроенный этаж старого дома. Мансарда появилась здесь несколько лет назад. Располагались в ней как офисы, так и складские помещения различных арендаторов. Пламя охватило 1,5 тыс. кв. метров, произошло частичное обрушение центральной части мансарды. Погибших и пострадавших нет.

Пожару был присвоен третий уровень сложности. На борьбу с огнём ушло около трех часов. Следователям предстоит установить собственников и арендаторов здания. К ним у надзорных ведомств множество вопросов.

Первый полигон для тестов беспилотных автобусов

В Останкинском районе Москве появился первый полигон для тестирования беспилотных автомобилей в технопарке «Калибр».На трассе длиной 400 метров можно тестировать беспилотные автомобили и автобусы. Она воспроизводит городскую среду: на ней есть автобусные остановки, пешеходные переходы, дорожные знаки, разметка, соответствующая ГОСТу, а также круговое движение, сообщается на портале мэра Москвы.

Тестирование беспилотных автомобилей и автобусов на полигоне уже началось. Автомобили «обучают» взаимодействовать как с дорожной инфраструктурой, так и с пешеходами на зебре. Отметается, что полигон будет использоваться не только резидентами, но и студентами и аспирантами московских технических вузов. В 2017 году отечественные производители городского электротранспорта и беспилотников получат субсидии в размере 900 млн рублей.

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Показания счетчиков воды по фото

В Москве разрабатывается алгоритм, который упростит передачу показаний приборов учета воды. Разработчики намерены научить сервис автоматически определять по фотографии, что показывает счетчик воды. Для участия в эксперименте по созданию электронного сервиса на основе нейронных сетей привлекут жителей Москвы. Ожидается, что этот сервис облегчит оплату ЖКУ через интернет, сообщается на портале мэра Москвы.

Обучить быстрому и точному распознаванию показаний нейросеть планируют до конца 2017 года. Москвичам предлагают принять участие в эксперименте и отправлять свои фото с показаниями приборов учета на страницу проекта. «Для обучения нейросети нужно как минимум 10 тысяч фотографий счетчиков. Без помощи граждан собрать такую внушительную базу не удастся», — пояснил советник руководителя департамента информационных технологий города Москвы по стратегическим проектам и инновациям Андрей Белозеров.

На базе нейросети может появиться сервис, который позволит не вводить данные счетчиков вручную. Система будет автоматически распознавать показания и передавать их в Единый информационно-расчетный центр для формирования платежных документов.

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Поликлиники в едином стиле

В Москве здания городских поликлиник оформят в едином стиле. Оформление поликлиник определят на конкурсе с помощью проекта «Активный гражданин». В едином стиле оформят вывески, информационные стенды, стойки ресепшен, стены, велопарковки, игровые зоны и другое. При этом будет учтено направление деятельности медицинского учреждения. По-особенному планируется сделать дизайн для детских, взрослых и стоматологических поликлиник, сообщалось на портале мэра Москвы.

«Уверены, что новое лицо наших поликлиник привлечет молодежную аудиторию, поликлиники станут заметны в современной городской среде, а их новый образ станет узнаваемым и понравится москвичам», — считает руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

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Браки в зоопарке

С 11 августа в Москве открыт прием заявлений о заключении брака в столичном зоопарке. Свадебные церемонии в холодную и ненастную погоду будут проходить по пятницам и субботам в Доме Клюева. В хорошую погоду пары смогут связать себя супружескими узами в саду, прилегающем к зданию, построенном в 1820-х годах, сообщалось на портале мэра Москвы.

Отметим, Дом Клюева в зоопарке стал двенадцатой площадкой в списке мест для выездной регистрации брака. В частности, пары могут расписываться Галерее народного художника СССР Ильи Глазунова, в мемориальной квартире А.С. Пушкина на Арбате, в Центральном музее Великой Отечественной войны. Также готовы принять брачующихся: усадьба Кусково, музей-усадьба «Люблино», музей-усадьба «Останкино», музей-заповедник «Царицыно» и др.

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