Неприкрытая нетерпимость: На Корсике нудистов прогнали с пляжа оружием

Порто-Веккьо, Франция, , 14:23 — REGNUM Группа нудистов, решавшая насладиться солнцем на одном из пляжей Корсики, была вынуждена спасаться бегством от вооруженного карабином хозяина одной из распложенных на берегу хижин, сообщает France Info.

По данным издания, большая группа нудистов прибыла на пляж Катажжьо в городе Порто-Веккьо. Приблизительно в 14 часов хозяин одной из расположенных там хижин попросил их одеться или покинуть пляж. Услышав отказ, он вернулся в хижину, взял карабин и сделал несколько выстрелов.

В результате одна гражданка Италии получила легкое ранение левой ягодицы. Также в местные правоохранительные органы было подано десять жалоб.

Хозяин хижины был выслушан полицией и отпущен за недостатком против него улик.