С практик бастующих латвийских врачей удержат часть общей госвыплаты

Рига, , 14:19 — REGNUM С практик бастующих семейных врачей за работу в июле будет удержано в среднем 17% от общей государственной выплаты, заявила представитель Национальной службы здравоохранения (НСЗ) Эвия Шталберга, сообщает LETA.

По данным НСЗ, средняя государственная выплата одной практике семейного врача составляет 4320 евро в месяц. Дополнительно практика получает ежегодный платеж по итогам оценки качества работы в размере в среднем 654 евро в год, а также внесенные пациентами взносы — в среднем 3300 евро в год.

Как поясняет НСЗ, примерно 40% семейных врачей или тем, кто участвовал в заявленной Латвийской ассоциацией семейных врачей (ЛАСВ) акции протеста, не будут выплачены капитационные деньги за дни, когда пациенты не имели возможности получить оплаченные государством услуги здравоохранения.

Как отметила министр здравоохранения Анда Чакша, НСЗ будет рассматривать каждый случай индивидуально.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, что с 3 июля семейные врачи начали акцию протеста. Они не принимали пациентов в рамках оплачиваемой государством программы, не выписывали больничные листы и рецепты. В забастовке приняли участие свыше 600 медиков по всей стране. В итоге латвийское правительство проигнорировало требование врачей увеличить сумму капитации для практики и компромисс не был достигнут.

Читайте также: Латвийские семейные врачи готовы возобновить забастовку