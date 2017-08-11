«Далеки они от народа»: власти Петербурга рекомендуют копить на «трёшку»

Санкт-Петербург, , 14:14 — REGNUM Власти Петербурга по-прежнему убеждены, что среднестатистическая семья способна накопить на трехкомнатную квартиру менее, чем за семь лет, не залезая в кредиты. Как сегодня, 11 августа, сообщает корреспондент ИА REGNUM, это следует из официального ответа главы Жилищного комитета Валерия Шияна. Жилищный комитет не поменял своей позиции даже после резкой критики общественности, экспертов и депутатов.

Впервые идея о том, что семья из трёх человек в Петербурге может семь лет подряд откладывать по 60 тыс. рублей в месяц и накопить на трехкомнатную квартиру за 5 млн рублей, прозвучала из уст Валерия Шияна на заседании городского правительства в июне. Никто из высокопоставленных чиновников ему не возразил.

В ответе на запрос депутата Законодательного собрания города Бориса Вишневского Шиян подробнее раскрыл эту схему. Чиновник сослался на Петростат, заявив, что денежные доходы на душу населения в месяц в Петербурге по итогам 2016 года составили 41 тыс. 492 рубля. Таким образом, подсчитали в Смольном, за год человек в среднем заработает 497 тыс. 904 рубля, а годовой доход семьи из трех человек, путем простого умножения на три, составляет 1 млн 493 тыс. 712 рублей.

«Сбережения семьи из трех человек в размере 50% от годового дохода — 746 тыс. 856 рублей», — поясняет Шиян.

Он приводит и среднюю рыночную стоимость 1 кв. метра жилья в 2016 году — чуть более 93 тыс. рублей. Таким образом, рассуждает чиновник, на квартиру в 54 кв. метра нужно накопить чуть более 5 млн рублей. Заметим, в этот раз Шиян не уточняет, сколько комнат будет в такой квартире. Эксперты, опрошенные ИА REGNUM, заявили, что не знают ни одного проекта, где в 54 кв. метра поместились бы три комнаты.

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Впрочем, Валерий Шиян признал, что к суровой реальности эти цифры имеют малое отношение. «Необходимо отметить, что показатель не отражает реальную возможность улучшения жилищных условий конкретной семьи и может значительно варьироваться в зависимости от исходных условий, а именно состава семьи, совокупного дохода, качества имеющихся жилищных условий. Показатель носит исключительно индикативный характер и используется для прогноза социально-экономического развития Петербурга», — заявляют в Смольном.

Депутат Вишневский засомневался в справедливости приведенных данных. «Шиян считает, что средняя семья в Петербурге имеет доход в 42 тысячи рублей в месяц на человека, и семья из трех человек должна иметь 126 тысяч рублей в месяц. Представим себе, что это родители и ребенок. У всех ли родителей на двоих в месяц 126 тысяч? Сильно не уверен. Это во-первых. Во-вторых, Шиян считает, что семья может «сберегать» половину своего дохода. На мой взгляд, это ошибочно. Покажите мне семью, где удается откладывать такой процент доходов», — говорит депутат.

Он заявляет, что лично не знаком ни с одной семьей, которая могла бы откладывать 750 тыс. рублей в год.

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