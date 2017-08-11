Дружинники и камеры снизили преступность в общественных местах Петербурга

Санкт-Петербург, , 14:10 — REGNUM Народные дружины и технические средства поспособствовали улучшению эффективности работы полиции в северной столице. Кроме того, в особо туристических районах — Адмиралтейском, Петроградском, Центральном и Василеостровском — усилили патрули. Об этом сегодня, 11 августа, в ответ на запрос ИА REGNUM сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным Главка, за первые шесть месяцев 2017 года количество преступлений в общественных местах снизилось на 14%, в том числе на 8% на улицах, площадях и скверах. Так, Невский проспект круглосуточно патрулируют силами полка ППСП ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

«При этом, безусловно, эффективно решать задачи по охране общественного порядка невозможно без активного участия общественности. Как раз институт народных дружин оказывает содействие в обеспечении безопасности на улицах города», — отметили в ГУ МВД. Сейчас в Петербурге и Ленобласти действуют более 100 народных дружин общей численностью около 6 тыс. человек.

АПК «Безопасный город» и новейшие технические средства также помогают правоохранителям. Как уже писало ИА REGNUM, на территории Петербурга и Ленобласти работают около 20 тыс. видеокамер, ими оборудованы все крупные спортивные и концертные площадки. Расширилась возможность подать сигнал о помощи в общественных местах — сейчас около 200 таких мест оборудованы системами экстренной связи «гражданин-полиция».

Как сообщили в Главке, в 2017 году с помощью технических средств выявлено около 200 преступлений в Петербурге и около 20 преступлений в Ленобласти, при этом 170 городских преступлений было раскрыто, в области этот показатель достиг 16.

«Петербург ежегодно посещают множество иностранных и российских туристов, а также на территории города проводятся общественно-политические, культурно-массовые мероприятия как всероссийского, так и международного уровня. В связи с этим, вопросы обеспечения общественного правопорядка на улицах города являются одной из приоритетных задач петербургской полиции. На этом направлении в последние годы отмечается значительное повышение эффективности работы», — отметили в ГУ МВД.

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Напомним, 13 июля заместитель генерального прокурора РФ Виктор Гринь заявил, что прокуратура особо обеспокоена ситуация с обеспечением антитеррористической защищенности объектов. По словам Гриня, во всех субъектах РФ прокуроры констатировали низкий уровень защиты мест массового пребывания людей, объектов образования, здравоохранения, а именно — нет охранных систем, надлежащего пропускного режима, наружного освещения, ограждения территорий, экстренной связи с правоохранителями.

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Особое внимание эта тема получила после трагических событий, произошедших в Петербурге: 3 апреля 2017 года взрыв прогремел в вагоне метро на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» в центре северной столицы. В результате подрыва самодельной бомбы погибли 16 человек.

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