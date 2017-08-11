РЖД планируют открыть движение поездов в обход Украины к концу осени

Москва, , 13:28 — REGNUM ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) закончили строительство железной дороги в обход Украины и планируют осенью текущего года запустить регулярное движение поездов на данном участке. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«РЖД завершило строительно-монтажные работы на новой железнодорожной линии Журавка — Миллерово и приступило к пуско-наладочным работам и тестовой эксплуатации отдельных участков магистрали», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пробный поезд уже преодолел 122 км по железной дороге от станции Журавка до Боченково. Работы по подготовке остальных участков линии к запуску находятся в завершающей стадии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, необходимость строительства объездной ветки связано с непростой ситуацией на Украине и с потенциальными угрозами для пассажиров, следующих на юг. Также ее строительство упростит движение поездов и дополнительное оформление различных документов.

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