В Калужской области борются за деньги на новый парк

Калуга, , 13:27 — REGNUM Калужская область удержала первое место в рейтинге на лучшую реализацию региональных проектов формирования комфортной городской среды, сообщили 11 августа корреспонденту ИА REGNUM в региональном законодательном собрании.

В 2017 году в реализации программы «Городская среда» участвуют 22 муниципальных образования области: 9 муниципалитетов уже приступили к выполнению работ, ещё в 10 муниципальных образованиях заключены контракты. а в 13 муниципалитетах проводятся конкурсные процедуры.

С 2018 года финансирование в рамках программы смогут получать населенные пункты с численностью более 1000 человек. В Калужской области насчитывается 55 таких поселений. В ближайшее время муниципалитетам предстоит провести инвентаризацию всех дворов, чтобы определить объемы работ на ближайшие пять лет.

Кроме того, в 2018 году муниципалитетам будет предоставлено больше прав в выборе объектов для благоустройства. Если в 2017 году по условиям проекта две трети суммы должно расходоваться на приведение в порядок дворов и одна треть — на общественные территории, то в следующем таких ограничений уже не будет.

Также первый муниципалитет, который закончит работу в 2017 году, в 2018 году получит субсидию в размере 5 млн рублей на реконструкцию любого городского парка. Шансы получить эти средства есть у Спас-Деменского района, где из 23 дворов 18 уже обустроены.

«На местах хотелось бы иметь средства и на реализацию других проектов, включая проект «Дома культуры», «Развитие детских театров». От нас самих зависит, получим ли мы финансирование на эти цели. Если мы справимся с проектом «Городская среда», который реализуется по инициативе президента, то мы можем претендовать и на участие в других программах», — заявил спикер областного парламента Виктор Бабурин.

Напомним, на заседании совета по развитию местного самоуправления при президенте РФ в Кирове министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень отметил положительный опыт Калужской области в реализацию программы «Городская среда».