Названа причина изъятия загранпаспорта у Серебренникова

Москва, , 12:46 — REGNUM Экспертизу заграничного паспорта режиссера и худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, который проходит свидетелем по делу «Седьмой студии», проведут в Российской Федерации. Об этом сообщил РИА «Новости» осведомленный источник.

«Следственные действия с загранпаспортом проводятся, чтобы Серебренников не покинул страну», — добавил собеседник агентства.

Отметим, что источник агентства так и не уточнил о каких именно экспертизах с документом идет речь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 мая 2017 г. в здании «Гоголь-центра» и в квартире его художественного руководителя Кирилла Серебренникова в Москве прошли обыски. Режиссер был допрошен в качестве свидетеля и дал подписку о явке к следователю.

По версии следствия, функционеры «Седьмой студии» (имена не называются) в период с 2011 по 2014 г. похитили почти 200 млн рублей. Финансовые средства были выделены из бюджета на развитие и популяризацию искусства.

Читайте также: Бывший директор «Гоголь-центра» Малобродский арестован

Читайте также: Арест экс-директора «Гоголь-центра» срикошетил по культурной жизни Воронежа