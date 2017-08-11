В Турции арестованы 42 подозреваемых в причастности к ИГИЛ*

Анкара, , 12:32 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали 42 человека по подозрению их в связях с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также считающейся в Турции террористической организацией Рабочая партия Курдистана, сообщает Europe1.

Такая информация поступила от сил безопасности страны, которые добавили, что 24 предполагаемых сторонника ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были арестованы в провинции Элязыг, расположенной на востоке страны. Аресты предполагаемых членов РПК были осуществлены на юге Турции, в провинции Адана.

По официальным данным, за последние несколько лет в стране было арестовано более 5 тыс. экстремистов, тогда как 3 тыс. 290 было отправлено в страны, гражданами которых они являются. Около 38 тыс. был закрыт доступ на территорию страны в тот же период.

Напомним, Турция за последние несколько лет стала жертвой нескольких терактов, ответственность за которые на себя взяли боевики террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В частности, в новогоднюю ночь было совершено вооруженную нападение на ночной клуб «Рейна» в Стамбуле. Тогда от рук террориста погибло 39 человек, более 60 получили ранения.

В свою очередь, члены РПК также регулярно совершают нападения на представителей вооруженных сил и правоохранительных органов страны, чаще всего на юго-востоке страны.