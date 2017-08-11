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МВД РФ планирует сократить сроки выдачи загранпаспортов

Общество

Пока не известно насколько сократится срок выдачи заграничного паспорта

Москва, 11 августа 2017, 12:24 — REGNUM  Министерство внутренних дел (МВД) Российской Федерации разрабатывает поправки в закон, которые предусматривают сокращение сроков оформления и выдачи населению заграничных паспортов. Соответствующее уведомление размещено на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Из документа следует, что поправки ожидают статью десять Федерального закона «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ», в которой оговариваются сроки оформления документа.

Впрочем, пока не известно насколько сократится срок выдачи заграничного паспорта.

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