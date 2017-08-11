Около 3 млн человек планируют привить от гриппа в Подмосковье

Красногорск, , 11:47 — REGNUM В Московской области с 11 августа стартует ежегодная прививочная кампания против гриппа. В медицинские учреждения уже поступили первые парии вакцины, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

В ходе прививочной кампании планируется сделать прививки от гриппа почти 3 миллионам жителям области.

«В 2017 году в Подмосковье планируется привить от гриппа 2,9 миллиона человек, в том числе порядка 873 тысяч детей», — пояснила первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова.

На сегодняшний день в Подмосковье поставлена первая партия вакцин от гриппа для взрослых — 972 тысяч доз, уточнила она.

Для вакцинации необходимо обратиться к терапевту, в случае отсутствия противопоказаний медработники сделают прививку в тот же день, отметила она.

Особенно вакцинопрофилактика рекомендуется группам риска: пожилым, людям с хроническими заболеваниями, беременным и детям, а также работникам сфер образования, обслуживания, транспорта.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в Московской области против гриппа были привиты более 2,6 млн человек. Прививать население от гриппа в прошлом году начали с 22 августа, а детей — с 5 сентября.

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