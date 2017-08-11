В Казахстане растёт число людей, страдающих заболеваниями органов дыхания

Астана, , 11:44 — REGNUM В Казахстане растёт число людей, испытывающих проблемы с органами дыхания, сообщает 11 августа energyprom.kz.

Сообщается, что число больных выросло за год на 14%, при этом к началу 2017 года заболеваемость населения достигла 56,8 болезней (зарегистрированных впервые в жизни) на 100 человек, что на 8,3% больше, чем в 2016 году.

Отмечается, что в экологически проблемных регионах страны наблюдается самый высокий уровень заболеваемости. Так, в промышленной Павлодарской области приходится 75,7 заболеваний на 100 человек, а в Алматы — 71,5 заболеваний на 100 человек.

По информации издания, заболеваемость среди детей также увеличивается. Так, в 2015 году было зафиксировано 87,2 случаев заболевания на 100 детей до 14 лет, а в 2016 году — 94,9 случаев.

При этом, рост показателей заболеваемости взрослых и детей может показывать не столько рост числа заболевших, сколько рост выявляемости заболеваний благодаря регулярным скриннингам и росту доступности медицинской помощи сельскому населению.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов на заседании правительства заявил, что в стране будет введён единый план развития медицинской инфраструктуры, который будет направлен на повышение доступности первичной медико-санитарной помощи.

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