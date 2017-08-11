Ярославская федерация футбола опровергает обвинения в «краже стадиона»

Ярославль, , 11:31 — REGNUM Федерация футбола Ярославской области ответила на критику депутата облдумы Сергея Балабаева о «краже футбольного поля», строительство которого должно было вестись на деньги ФИФА. В федерации корреспонденту ИА REGNUM рассказали, что работы начнутся в ближайшее время.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, два с половиной года назад ФИФА решила построить в поселке Щедрино Ярославской области стадион по программе «Гол». Стоимость работ оценивалась в 500 тысяч долларов. Искусственное покрытие должна была монтировать немецкая фирма «Политан». Ярославская федерация футбола должна обеспечить ограждение поля.

Административно-бытовой корпус, трибуны, установить табло планировали сделать за бюджета поселения. Но поле до сих пор не готово. Поэтому депутат областной думы Сергей Балабаев подал заявление в УЭБиПК УМВД России по Ярославской области с просьбой провести проверку в отношении должностных лиц. Проверка была проведена, в возбуждении уголовного дела отказано.

«ФИФА передавало деньги на строительство поля немецкой фирме «Политан». Областная федерация футбола этих денег не видела. Немцы нанимали подрядчиков, которые проводили подготовительные работы. Они закончены, и на следующей неделе начнется установка газона. Во вторник немецкие специалисты приезжают в Ярославль и начинают устанавливать ковер на футбольном поле. Ворота и ограждение — это уже закуплено и готово к установке. Надеюсь, что за пару недель поле будет готово», — сказал корреспонденту ИА REGNUM врио президента областной федерации футбола Галимджан Хайрулин.

Чтобы сделать инфраструктуру стадиона, областная федерация футбола планирует обратиться к руководству Ярославского района за помощью.

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