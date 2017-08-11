Китайские туристы, застрявшие в России, вернулись на родину

Пекин, , 11:26 — REGNUM Министерство общественной безопасности КНР подтвердило информацию о благополучном возвращении в Китай всех 1664 туристов, застрявших в России из-за наводнения на Дальнем Востоке.

Автомобильная дорога, связывающая Владивосток и Славянку, была размыта сильнейшими ливнями, в результате чего граждане КНР, планировавшие вернуться в Китай через пограничный пункт Хуньчунь, не смогли продолжить поездку, пишет «Чжунго синьвэнь».

Благодаря совместным усилиям правительственных ведомств и туристических агентств все туристы благополучно вернулись на родину с задержкой в два дня через другие пограничные пункты. Все туристические маршруты, проходящие через Хуньчунь, временно закрыты до конца ремонта дороги вблизи Владивостока.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, правоохранительные органы китайской провинции Сычуань подтвердили информацию об обнаружении 25 тел жителей деревни Гэнди в городском округе Цяоу. Местные жители погибли в результате резкого наводнения, зафиксированного ранним утром 8 августа.

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