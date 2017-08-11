В Москве выявили более 250 неисправных автобусов

Москва, , 10:51 — REGNUM С начала 2017 года в Москве сотрудники специальных служб задержали более 250 неисправных автобусов. Об этом, как передает ПРАЙМ, заявил заммэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

«Все эти автобусы принадлежали нелегальным перевозчикам, которые в основном работали на маршрутах на дальние расстояния — из Москвы в область, а иногда и в другие города РФ, — говорит Ликсутов. — Арестованы неисправные автобусы, которые направлялись в Чебоксары, Иваново, Рыбинск, Самару, Махачкалу Пятигорск, Уфу».

При этом чиновник добавил, что всего было арестовано 265 автобусов, их переместили на спецстоянки. Перевозка пассажиров в таких автобусах, считает он, могла привести к крупным дорожным авариям.

Читайте также: В Москве больше не будет троллейбусов

Читайте также: В Подмосковье к 1 сентября проверят школьные автобусы