Мошенник, укравший $15 млн, проведет три года в китайской тюрьме

Пекин, , 10:49 — REGNUM Промежуточный народный суд Цзиннани приговорил к трем годам тюремного заключения и крупному штрафу генерального директора инвестиционной компании Yuetong, который обманным путем завладел 100 млн юаней ($15 млн) своих клиентов.

В ходе следствия было установлено, что подсудимый намеренно ввел в заблуждение своих клиентов, получив 100 млн юаней на несуществующие проекты. Полученные деньги были потрачены на личные цели, клиенты Yuetong обратились в полицию после того, как представители компании стали избегать встреч с клиентами и заявили о неготовности выплатить проценты или вернуть всю сумму, пишет «Сина синьвэнь».

Подсудимый активно сотрудничал со следствием, кроме того, часть средств удалось вернуть вкладчикам, поэтому в отношении генерального директора был вынесен относительно «мягкий» приговор. Помимо тюремного заключения мужчине предстоит выплатить штраф в размере 100 тыс. юаней.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, министерство общественной безопасности КНР подтвердило информацию об экстрадиции из Индонезии 143 граждан КНР, обвиняемых в телефонном и интернет-мошенничестве. Ущерб, нанесенный преступниками, оценивается в 20 млн юаней ($2,98 млн).

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