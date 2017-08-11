Мечта 66% жителей России – частный дом: опрос

Москва, , 10:40 — REGNUM Состояние своего дома, в котором проживают, 34% жителей России характеризуют как хорошее, 16% — как плохое, 50% опрошенных называют жилье удовлетворительным. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Заметно выше, чем остальные, оценивают состояние дома жители многоквартирных монолитных и частных строений, а также новых домов (построенных после 00-х). Деятельность управляющей компании, обслуживающей дом, одни оценивают хорошо (22%), другие — плохо (22%), третьи — удовлетворительно (34%).

У большинства жителей России мечта — жить в частном доме. Так, иметь свой собственный дом хотели бы 66%, причем эта доля превышает 50% среди жителей всех типов домов.

В настоящее время в своем доме проживают вдвое меньше — 34% граждан.

Более половины опрошенных (57%) предпочли бы для жизни постройку не старше семи лет.

На втором месте по популярности (с большим отрывом) — многоквартирные кирпичные здания — в них хотели бы иметь квартиру 17% опрошенных.

Квартиры в панельных и монолитных домах выбрали 7% и 3% соответственно.

Примечательно, что обязательной частью инфраструктуры современного многоквартирного дома подавляющее большинство граждан (84%) считает детские площадки.

Кроме того, граждане хотят, чтобы рядом были парковки (71%) и продуктовые магазины (66%).

Меньше всего востребованными элементами для жителей России, выбравших жилье в многоквартирных домах, являются площадки для курения (36%).

Опрос проведен 3−4 августа 2017 года. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов.

Читайте также: Более 60% граждан РФ материально живут средне: опрос

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России материально живут средне, поэтому не все могут себе позволить построить собственный дом. Среднюю оценку своему материальному положению дают 61% респондентов, положительные ответы дали 16%, отрицательные — 22% опрошенных.