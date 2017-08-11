Власти КНР наказали 148 чиновников за нарушение трудовой дисциплины

Пекин, , 10:35 — REGNUM Центральная комиссия по проверке трудовой дисциплины КНР отчиталась о проделанной работе за июль. По данным главного дисциплинарного органа страны, почти 150 государственных служащих различного уровня пренебрегли внутренними инструкциями и нарушили «правила восьми пунктов» — специального документа, предписывающего ведение скромного образа жизни для всех китайских чиновников.

В результате внутренних проверок было установлено, что 60 чиновников совершили серьезные проступки, материалы расследования были переданы в прокуратуру для возбуждения уголовных дел. Еще 88 государственных служащих получили дисциплинарные взыскания, пишет «Жэньминь жибао».

Более 50 чиновников были наказаны за получение дорогих подарков, еще 23 государственных служащих регулярно использовали служебный транспорт в личных целях. 15 чиновников нарушили внутреннею инструкцию, приняв участие в пышных банкетах.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в отношении 48 крупных государственных служащих Китая в ушедшем году начаты проверки в связи с подозрениями в коррупции. Речь идет о чиновниках министерского уровня, говорится в сообщении Верховной народной прокуратуры КНР, обнародованном 9 января.

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