Участники программы «Дальневосточный гектар» приобретают сельхозтехнику

Южно-Сахалинск, , 10:33 — REGNUM На Сахалине участники программы «Дальневосточный гектар» приобрели почти 80 единиц сельхозтехники, воспользовавшись региональной мерой поддержки по возмещению 50% текущих лизинговых платежей по договорам поставки. Об этом, как передает пресс-служба Минвостокразвития, сообщили в министерстве сельского хозяйства Сахалинской области.

«На сегодняшний день заявки на получение дальневосточного гектара в Сахалинской области подали более 12 тыс. человек, — говорится в сообщении. — Около 4500 земельных участков в регионе уже отданы в пользование».

В ведомстве отметили, что местные власти специально разработали меры по поддержке участников программы «Дальневосточный гектар», решивших заняться сельским хозяйством.

«Заключая договор, получатели земельных участков получают субсидии из областного бюджета на возмещение 50% текущих лизинговых платежей по договорам поставки сельхозтехники, — говорится в сообщении. — На сегодняшний день 76 единиц техники уже переданы владельцам, еще 3 единицы поступят в ближайшее время».

Как сообщало ИА REGNUM, этап программы «дальневосточный гектар», когда земельный участок на Дальнем Востоке может получить любой гражданин РФ, стартовал 1 февраля 2017 года.