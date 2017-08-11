В Челябинске арестован бывший высокопоставленный полицейский

Челябинск, , 10:14 — REGNUM Бывший начальника следственного управления УМВД по Челябинску отправлен в СИЗО. На экс-полицейского заведено дело о пропаже с ведомственного слада крупной партии изъятого контрафактного алкоголя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Тракторозаводского районного суда.

«Вчера, 10 августа, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 8 октября 2017 года», — сообщила корреспонденту ИА REGNUM консультант суда Тракторозаводского района Челябинска Ирина Савинкова.

По словам сотрудника суда, с ходатайством об аресте в суд обратилось управление СКР по Челябинской области. При этом защита подозреваемого просила оставить подзащитного под домашним арестом, предлагался и залог в один миллион рублей. Однако суд посчитал, что бывший силовик на свободе может воспрепятствовать следственным действиям. Экс-полицейскому вменяют правонарушения по части 3 статьи 175 УК РФ (Сбыт или приобретение имущества, добытого преступным путем, совершенные организованной группой или с использованием служебного положения), и по части 1 статьи 286 (Превышение должностных полномочий).

Отметим, дело по высокопоставленному чину из полицейского главка Челябинска касается исчезновения крупной партии алкоголя, которая располагалась на ведомственном складе. По некоторым данным, речь идёт о партии в один миллион бутылок, исчезнувшей в 2013 году. В уголовном деле фигурируют ещё два высокопоставленных полицейских Управления МВД по городу Челябинску.

Напомним, в Челябинске и Челябинской области регулярно проводятся рейды по проверке партий алкоголя с целью выяснения легальности продаж в оптовом и розничном сегменте рынка. После изъятия партии хранятся на складах подведомственных полиции. Часть алкоголя определяется как опасная для здоровья людей, а у части изъятой продукции, при более менее приемлемом качестве, проблемы с сопроводительными документами. В отношении таких партий изъятого алкоголя возникает большой соблазн к реализации с целью обогащения. Подобные схемы, по реализации со складов изъятого «контрафактного» товара, осуществлялись с одеждой, продуктами питания, и даже мобильными телефонами. Часть подобных махинаций были разоблачены, а преступники понесли наказание.