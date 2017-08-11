Снегоходы для Минприроды и 51 миллион на выборы: главное в Омской области

Омск, , 09:57 — REGNUM Главные события Омской области в специальном обзоре ИА REGNUM

Дорогие выборы

Председатель горизбиркома Иван Ходаков озвучил стоимость сентябрьских выборов в Омский горсовет — 51 миллион рублей.

«У нас на выборы выделен 51 миллион. Из них 15 миллионов — это все информационные материалы, все необходимые закупки, в том числе канцелярия для участковых комиссий. И 36 миллионов — это зарплаты членам комиссий всех уровней. В этом процессе задействовано 8 тысяч человек. Много это или мало? Наверное, много не бывает никогда, но достаточно, чтобы избирательную кампанию провести на должном уровне», — цитирует Ходакова «СуперОмск».

Читайте также: Выборам в горсовет Омска помешает «дачно-пикниковый сезон»

При этом омские массмедиа напомнили, что на организацию выборов в Законодательное собрание (2016 год) было потрачено не менее 100 млн рублей.

Читайте также: Омск снимает «красный пояс»

Добавим, к настоящему времени на выборы в муниципальный парламент по партийным спискам и одномандатным округам зарегистрированы 364 кандидата. Выборы депутатов Омского городского совета шестого созыва пройдут в единый день голосования — 10 сентября 2017 года.

Читайте также: «Яблоко» и «Партию роста» сняли с выборов в горсовет Омска

Потребность в снегоходах

Для министерства природных ресурсов и экологии Омской области закупят два снегохода на 1,5 млн рублей.

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, аукцион на поставку снегоходов для Минприроды объявило главное управление контрактной системы Омской области. Начальная (максимальная) цена контракта — 1520 666,66 рубля. Источник финансирования — бюджет Омской области. Аукцион в электронной форме будет проведён 24 августа.

Согласно документации, техника должна быть выпущена не ранее 2015 года. У снегоходов должны быть регулируемая спинка, подогрев рукояток, гусеницы определённой ширины и длины и так далее.

В Минприроды ИА REGNUM сообщили, что снегоходы им нужны для более эффективной работы, в частности, для обнаружения браконьеров, которые, как правило, пользуются хорошей и дорогой техникой.

Читайте также: Омский суд потратит почти полмиллиона рублей на туфли на шпильке

Напомним, недавно омичей удивила закупка обуви для судей и сотрудников областного суда на полмиллиона рублей. На эту сумму облсуд получит 26 пар мужских закрытых туфель чёрного цвета из натуральной кожи, а также 140 пар женских закрытых туфель чёрного цвета из натуральной кожи на шпильке высотой 50 мм. Впрочем, деньги на эти цели выделяются из федерального бюджета.

Кредиты для экономии

Мэрия Омска объявила о том, что намерена снизить долговую нагрузку на муниципальный бюджет.

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 11 августа, в мэрии, по поручению и. о. главы города Сергея Фролова департамент финансов и контроля проведет работу по рефинансированию и реструктуризации обязательств городской казны. Принято решение о проведении трёх новых электронных аукционов на оказание услуг по предоставлению денежных средств на общую сумму 900 миллионов рублей.

По словам первого заместителя директора департамента финансов и контроля Ольги Илютиковой, цель этого решения — заместить более дорогие кредитные линии более дешёвыми, минимизировать расходы на обслуживание муниципального долга и снизить ежегодную долговую нагрузку на бюджет.

«Привлечение денежных средств в рамках новых кредитов не приведёт к росту расходов бюджета Омска на обслуживание муниципального долга и позволит сэкономить бюджетные средства по итогам года», — прокомментировала Илютикова.

Добавим, по данным мэрии Омска, доходы бюджета города за 2017 год — 15,3 млрд рублей, расходы — 16,08 млрд.

По информации Минфина РФ, по состоянию на 1 июля 2017 года госдолг Омской области в целом составлял 40,4 млрд руб. При этом объём долга муниципальных образований области — 5,8 млрд руб.

В городском департаменте финансов и контроля ИА REGNUM сообщили, что муниципальный долг Омска на сегодняшний день составляет 5,4 млрд руб.

«Данная работа по привлечению кредитных ресурсов ведётся на регулярной основе. Благодаря ей город меньше потратит на обслуживание муниципального долга. Иными словами, дорогие кредиты будут замещены более дешёвыми», — подчеркнули в департаменте.

Читайте также: «Самый нищий город-миллионник»: главное в Омской области