В Москве в выходные перекроют движение на Трубной улице

Москва, , 09:47 — REGNUM В Москве в выходные дни будет перекрыто автомобильное движение на Трубной улице в связи с масштабной реконструкцией сетей водостока и кабельной канализации, сообщает 11 августа пресс-служба столичной администрации.

Сообщается, что ограничения будут действовать с 00:00 часов субботы, 12 августа, до 05:00 часов понедельника, 14 августа. Это связано с проведением подготовительных инженерных работ по программе городского ремонта, рабочие проведут переустройство сетей водостока и кабельной канализации.

«На Трубной улице пройдет масштабная реконструкция сети водостока на 12 участках. Там установят 25 смотровых колодцев и 20 новых дождеприемных решеток, а также завершат устройство кабельной канализации», — сообщили в комплексе городского хозяйства столицы.

Отмечается, что сети водостока и кабельной канализации проходят параллельно друг другу вдоль всей улицы, их необходимо соединить с помощью пересечек, которые расположены под дорогой.

Кроме того, движение частично перекроют в Печатниковом, Колокольчиковом и Большом Сергиевском переулках. Объехать Трубную улицу при этом автомобилисты могут по Рождественскому и Цветному бульварам, а также по Сретенке и Садовой-Сухаревской улицам, где будут доступны две из четырех полос в сторону Большой Сухаревской площади.

В пресс-службе добавили, что после проведения работ на Трубной улице будет обновлено тротуарное покрытие, установят новые фонари, проведут работы по устройству водоотводных лотков и уложат новый асфальт.